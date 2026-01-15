泰國Butterbear來台灣啦！CACO Cafe推超萌奶油小熊咖啡廳 3大品牌聯名一次看

泰國人氣療癒IP「Butterbear」首度在台推出大型聯名企劃，以「城市療癒計畫」為主軸，從穿搭、生活用品到餐飲空間，讓Butterbear以更貼近日常的方式走進城市生活。此次企劃由加州椰子集團旗下CACO、WAVE SHINE與CACO Cafe共同參與，首站將於1月14日在新光三越台南西門新天地登場，後續也將巡迴高雄夢時代、台北101、台北東區與台南南紡等地。

CACO Cafe和Butterbear聯名咖啡廳1/14起在台南小西門登場。（圖／加州椰子集團）

整體企劃以「城市×療心×Butterbear」為核心概念，透過不同生活場景呈現Butterbear溫潤、柔軟的形象，讓角色不只停留在圖像或周邊，而是實際融入穿著、居家與日常停留的空間之中。

Butterbear聯名單品。（圖／加州椰子集團）

在服裝與生活單品部分，Butterbear以溫暖、柔和的視覺語言延伸到日常穿搭與配件設計。聯名系列涵蓋T恤、襯衫、帽T、毛衣、水手領上衣、連身吊帶褲等服裝款式，並搭配帽子、襪子、小包等配件，整體色系與剪裁設定偏向好搭、易穿，讓角色元素自然融入日常穿著。

居家與貼身用品則以「舒適感」為重點，推出內衣背心、睡衣套裝，以及立體收納包、造型吊飾、室內拖鞋等生活配件，透過材質與設計細節，延伸Butterbear所代表的陪伴與放鬆感受，讓角色出現在居家生活的不同角落。

WAVE SHINE推出超萌Butterbear居家服。（圖／加州椰子集團）

作為企劃中的實體停留據點，CACO Cafe同步將Butterbear的世界觀帶進餐飲與空間設計。活動期間推出聯名造型雞蛋糕、奶油咖啡，以及帶有泰式風味的打拋豬米漢堡，讓角色形象從視覺延伸至味覺體驗。現場空間也搭配主題設計，讓來訪者在咖啡香氣中多停留片刻。

此外，聯名期間也同步推出「Butterbear甜心萬用包禮盒」，內容包含焦糖奶油糖、海鹽檸檬糖、毛絨化妝包、不織布購物袋與限定紅包袋，將角色元素以伴手禮形式呈現，提供另一種收藏與分享的選擇。

Butterbear甜心萬用包禮盒。（圖／加州椰子集團）

透過服裝、生活用品與咖啡館等不同場景，《Butterbear城市療癒計畫》以實體形式展開，讓這隻來自泰國的療癒小熊，融入台灣城市的日常風景之中。

