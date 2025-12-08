泰國F-16戰機空襲柬埔寨 邊界陷恐慌 小學生哭著撤離

泰柬才剛簽和平協議不到2個月，邊境又再次爆發武裝衝突，不少居民急忙撤離。（圖／達志影像美聯社）

和平協議才生效不到2個月，泰國跟柬埔寨又爆發邊界衝突。泰國指控柬埔寨在邊界增兵，還朝泰國方向開火，今天上午出動F-16戰機，空襲柬埔寨的軍事基地。泰柬邊界的民眾，又開始逃往防空洞避難，還有小學生上課上到一半，緊急廣播撤離。

泰柬邊境地區的緊張局勢急遽升溫，柬埔寨邊境學校緊急廣播要求學生立即撤離，孩子們因此嚇得大哭，家長們也急忙騎車趕到學校接孩子。在泰國方面，軍方表示柬埔寨於清晨向泰國邊境開火，導致傷亡事件，泰軍隨即展開反擊行動，派出F-16戰機轟炸柬埔寨的軍事目標。

泰國軍方發言人Winthai Suvaree表示，他們的情報顯示柬埔寨增加了軍隊與武器裝備，並有使用長程武器的傾向，其射程已覆蓋武里南機場與素林府醫院等距離邊境約30公里的地區。然而，柬埔寨方面則反指控是泰國先行破壞停火協議。

衝突爆發後，兩國邊境地區平民陷入恐慌狀態，紛紛緊急撤離尋求庇護。市場街道變得空無一人，車輛往內陸方向逃離，許多居民躲入倉庫、隧道或簡易防空洞避難。甚至有一名男子在匆忙逃命時，不忘帶著家中的狗狗，一人一狗倉皇蜷縮在狹窄的隧道內，外頭還能清楚聽見密集的槍響聲。

泰國與柬埔寨之間的邊界主權爭議由來已久，已存在超過一個世紀。今年7月，雙方曾因邊境爭端爆發持續5天的衝突。今年10月，在美國總統川普與馬來西亞首相安華的斡旋下，泰柬兩國才剛達成停火協議。然而令人遺憾的是，停火協議生效不到兩個月，兩國在邊界又再度爆發武裝衝突，使得區域和平再度蒙上陰影。

