泰國F-16轟炸柬詐騙園區 炸掉台灣最大詐騙訊息源頭之一

數發部長林宜敬在臉書上說，泰國轟炸柬埔寨詐騙園區，這當然不是台灣指使的，但好像跟我們台灣也有一定的關係。（圖片來源／泰國官方釋出影片）

泰國軍方派 出F-16 戰鬥機轟炸柬埔寨的詐騙園區，泰國空軍18日公布畫面，幾棟建築物受創嚴重，「這當然不是台灣指使的，但好像跟我們台灣也有一定的關係。」數發部長林宜敬在臉書上說。

泰國空軍空襲的詐騙園區，是台灣最大詐騙訊息來源

原來，柬埔寨詐騙園區是台灣境外詐騙訊息來源的最大來源之一，林宜敬 指出，臉書曾攔截430萬則針對台灣的詐騙訊息，發現大都來自這裡。

他也道出一段從台灣向臉書檢舉申訴開始，到最後泰國F-16出現在詐騙園區上空，把幾個據點給炸了的巧妙過程。

林宜敬寫到，「如同我之前常說的，打詐是好人跟壞人之間不斷的攻防。而我們的策略，就是設法擴大我們「好人隊」的陣容，並縮短反應時間。」

數發部和臉書合作，發現詐騙訊息源頭在柬埔寨

他說，數發部在去年設立了《網詐通報查詢網》，採用「民眾通報、自動分案、找當事人確認、自動通知下架」的方式，到目前為止，已經通知Meta等平台下架了超過23萬則詐騙訊息。

「然後我們軟硬兼施，強烈要求Meta加入我們好人隊，請他們用那23萬則詐騙訊息來訓練他們的AI打詐系統，讓他們的AI知道台灣的詐騙訊息長什麼樣子。」

訓練完辨識模型之後，Meta（臉書）就用此AI系統，攔阻了超過430萬則針對台灣的詐騙訊息。

通報美國後，太子集團被抄、園區被炸

然後數發部又請Meta協助找出這些詐騙訊息的來源。結果Meta 藉由分析 IP 位置發現，這些詐騙訊息大多來自柬埔寨，尤其是柬埔寨跟泰國的邊界。而 Meta 也經由空照發現，那邊有大片的詐騙園區，而且正在迅速擴張。

接著，Meta又將這些訊息提供給美國政府。美國政府發現這些詐騙園區大多是由陳志的太子集團所經營掌控。於是美國政府就用高科技的手段，沒收了太子集團超過140億美元的比特幣，成了轟動國際的新聞。

「然後剛好泰國跟柬埔寨發生了邊境衝突，泰國派出了F-16 戰鬥機去轟炸柬埔寨的詐騙園區，並宣稱這也是國際反詐騙戰爭的一部分。」

林宜敬表示，也許泰國是真心的，也許泰國只是為了國際宣傳。但是無論如何，網路上的輿論一片叫好。

「這些 F-16 戰鬥機當然不是我們台灣派出的，但是位於泰柬邊界的詐騙集團受到了相當嚴重的打擊，這應該也是不爭的事實。」他接著說「說這是蝴蝶效應也好，說這是四兩撥千斤、借力打力、乾坤大挪移也好，甚至說是我們的運氣很好也可以。」

林宜敬說，總而言之，我們「好人隊」現在連F-16都有，陣容應該是越來越強大了。他最後補一句「當然，我們還是希望泰國跟柬埔寨盡快停火。」

(原始連結)





