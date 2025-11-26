泰國GL三大女神要來了！「首次海外合體」獻台灣 見面會超寵粉福利曝光
記者王培驊／台北報導
泰國知名製作公司Motion Minds Entertainment公司旗下的GL演技派組合Shelly Phetsai Chanrueng（Shelly）、Aom Pundao Panyabaramee（Pundao）與Neranuchara Lertprase（Neko），簡稱SPN，宣布即將帶著造成兩派粉絲論的人氣GL泰劇「Roller Coaster（雲霄飛車）」，訂於2026/1/17（六）於「台北三創Syntrend 5樓CLAPPER STUDIO展演廳」舉辦「2026 SPN 1st Fan Meeting in Taipei」的第一場海外見面會！
SPN三位女神除了有著無暇臉蛋與姣好身材，雖然甫剛出道，但在公司嚴格訓練下演技不俗，而其中飾演女主角之一Air的Neko，是超人氣GL泰劇「Blank愛填滿空白」主角Yoko現實生活中的親姊姊，因此當「Roller Coaster（雲霄飛車）」公布她加入時，再加上她飾演因家族壓力下無奈分手的前任，更是瞬間造成社群訊息爆量，紛紛擔心這部作品「三選二」到底誰會落單？
2025堪稱是GL劇大勢的一年，在眾多作品中，以黑馬之姿受到粉絲喜愛的「Roller Coaster（雲霄飛車）」，敘述帶著對前任Air（Neko飾）的美好回憶、不捨情感卻仍舊殷殷期盼復合的Pure（Pundao飾），在她以為誰也無法再進入自己內心世界後，突然Loft（Shelly飾）的現身與追求，逐漸溫暖了自己千瘡百孔的心房，但對Air的執著又無法全然放手，三位演員對於情緒表達到位，幾場哭戲都讓粉絲跟著肝腸寸斷，紛紛氣呼呼罵編劇殘忍，到底選誰才是最圓滿的方式？
即將來到台北辦見面會的三位女神，對她們來說，這是第一次海外場的見面會，也是唯一僅此一場的三人合體現身的見面會，Shelly、Pundao與Neko灑糖預告：「我們完全感受到粉絲的熱情，很期待當天能一同開心互動，當然我們也很期待有空能逛逛市集，品嚐在地美食，所以歡迎大家多多推薦口袋名單！」。不光如此，俏皮問因為是三人行，到時見面會上，若遇到有一人恐落單被冷落怎麼辦？由於戲裡前任與後任有著「剪不斷，理還亂」，兩邊都是最佳，選誰都難以抉擇的戀愛糾葛，沒想到三位女神逗趣賣著關子說：「見面會上確實會有這可能，但不擔心自己會是落單的那一個，因為我有粉絲陪我！」，超寵粉的她們也預告見面會將準備豐富的舞台內容，帶給大家難忘的回憶！
訂於2026/1/17（六）PM2：00於「台北三創Syntrend 5樓CLAPPER STUDIO展演廳」舉辦的「2026 SPN 1st Fan Meeting in Taipei」粉絲見面會，全場對號入座，票價共分VIP區NT6,580元、A區NT5,280元、B區NT3,980元與愛心席NT1,990元。福利上，VIP區全區皆有3：1合照、親簽拍立得、親簽海報、抽3位上台跟藝人互動與全區Hi Touch；A區全區皆有3：5合照、隨機抽親簽拍立得40位、 抽2位上台跟藝人互動、全區Hi Touch；B區全區皆有3：10合照、隨機抽親簽拍立得25位、抽1位上台跟藝人互動、全區Hi Bye。
「2026 SPN 1st Fan Meeting in Taipei」
＊活動時間：2026/1/17（六）
＊開演時間：PM2：00 （實際演出時間以現場為準）
＊活動地點：台北市中正區市民大道三段2號5樓
＊活動票價：VIP區NT$ 6,580元、A區NT$ 5,280元、B區NT$ 3,980元（全場對號入座）、愛心席NT$ 1,990元
＊活動福利：3對1合照、親簽拍立得、親簽海報、上台與藝人互動、HI-Touch、3對5合照、3對10合照等
＊啟售時間：2025/11/5（三）PM12：00
＊售票單位：全台全家 門市FamiPort機台 及KKTIX售票系統
＊售票連結：https://innnn.kktix.cc/events/c5b87804
＊主辦單位：橙映娛樂 in Entertainment
＊經紀公司：Motion Minds Entertainment
（主辦單位保有最終修改及終止活動之權利，請隨時確認最新公告。）
