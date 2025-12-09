泰國GL劇《我們的愛》爆紅 Emi、Bonnie宣布明年1/11攜手再訪台北

Emi（左）、Bonnie（右）明年1月將來台舉辦見面會。（翻攝自EMI IG）

泰國GMMTV旗下女星Emi與Bonnie今年憑藉主演的GL（Girl's Love）影集《我們的愛》一舉爆紅。今年5月，他們將首場海外見面會獻給台灣，收穫粉絲熱烈支持。闊別半年多的時間，EmiBonnie宣布將再訪台灣，於明年1月11日在Zepp New Taipei舉辦「EmiBonnie Fan Meeting in Taipei」。

Emi與Bonnie上月底剛宣布二搭主演新劇《Moon Shadow Series》，消息一出便令粉絲期待不已。主辦單位無限娛樂也隨即在臉書預告兩人將於2026年初再度來台的好消息。上回Emi、Bonnie造訪寶島，粉絲準備滿滿美食、應援影片、手幅及排字等暖心應援，讓兩人深受感動。Emi當時表示，即使語言與居住地不同，台灣粉絲仍讓她感到非常靠近；Bonnie也許願能再訪台灣與粉絲相聚，如今不到一年便兌現承諾，再次與大家相見。

「EmiBonnie Fan Meeting in Taipei」將於2026年1月11日在Zepp New Taipei舉行，並為購票粉絲準備了一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利。見面會票價分為VIP區8,200元、A區6,800元、B區5,400元、C區3,200元，採全場對號入座，門票將於20日上午10點05分在KKTIX及全家便利商店Famiport正式開賣；活動相關資訊可見主辦單位台灣無限娛樂臉書。





