泰國GL劇《雲霄飛車》3美倒數撲台 徵求美食清單許願逛市集

泰國GL劇《雲霄飛車》（Roller Coaster）3美Shelly Phetsai Chanrueng（Shelly）、Aom Pundao Panyabaramee（Pundao）與Neranuchara Lertprase（Neko）獻出第1場海外見面會，明年1月17日將在台北三創Syntrend 5樓CLAPPER STUDIO展演廳舉辦「2026 SPN 1st Fan Meeting in Taipei」，3人表示：「我們完全感受到粉絲的熱情，很期待當天能一同開心互動，當然我們也很期待有空能逛逛市集，品嚐在地美食，所以歡迎大家多多推薦口袋名單。」

被問到若見面會上有1人被冷落該怎麼辦？劇中與前任、後任有著「剪不斷，理還亂」愛情糾葛的Shelly、Pundao與Neko逗趣賣著關子說：「見面會上確實會有這可能，但不擔心自己會是落單的那1個，因為我有粉絲陪我。」她們也預告將準備豐富的舞台內容，帶給大家難忘的回憶。

「2026 SPN 1st Fan Meeting in Taipei」粉絲見面會，票價分為6580、5280、3980與愛心席1990元，即起在全家FamiPort及KKTIX售票系統開賣。

