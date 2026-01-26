泰國GL天花板KaoJane降臨台北 〈有點甜〉寵粉全場嗨翻
2026年最受矚目的泰國GL（Girl Love）組合之一，由Supassara Thanachart（Kao，小九）與Methika Jiranorraphat（Jane Yeh，葉芷妤），帶著主演的話題劇集《Love Design愛情設計》，於日前在台北舉辦「Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei」粉絲見面會。
Kao（左）Jane（右）仔細看粉絲問題，一切要求來者不拒。（圖／NAC、YIWO 提供）
堪稱天花板女神級的KaoJane，Kao目前擁有超過1000萬粉絲，是泰國家喻戶曉的當家花旦；而Jane Yeh則因熟悉華語文化、能以流利中文與粉絲互動備受好評，她同時也是Netflix原創泰劇《瘋狂獨角獸Mad Unicorn》女主角徐曉雨，近年在影視作品表現持續受到關注。
兩人的超人氣，讓見面會不到兩小時就宣布完售，面對現場座無虛席的粉絲，Jane Yeh一開始以中文親切問候：「大家好！我是葉芷妤。」Kao也誠意十足，用一口標準中文介紹：「大家好！我是妳們的KaoKao（糕糕）。」聊到此刻心情，Jane Yeh盛讚粉絲乖巧：「很有秩序，又特別優雅！」Kao則感謝粉絲讓她感到溫暖，而她也特別為Jane Yeh在台灣拍攝的電影《無形》送上祝福，希望作品上映時能獲得更多關注與支持。
Kao（左）Jane（右）見面會上被粉絲央求要加場。（圖／NAC、YIWO 提供）
聊到私下生活與旅遊話題，Jane Yeh二話不說甜笑：「私房景點當然是我家。」此話一出全場粉絲HIGH爆，而她順勢表示今天阿嬤也有來到現場，一旁的Kao也開心起身向長輩致意問候：「阿嬤您好，請多關照！」除了表示有機會會帶Kao去家裡吃飯外，她希望能帶Kao體驗淡水騎腳踏車、欣賞夕陽的浪漫行程。
Kao在泰國是天后級女神，IG破千萬粉絲追蹤。（圖／NAC、YIWO 提供）
Kao則笑說：「只要能一起，去哪裡都很開心。」可愛的還有以名字為設計，互用台語跟中文對彼此說「阿姊，妳真正有夠（Kao）水」、「芷妤，妳真（Jane Yeh）的好美。」兩人在舞台上的互動自然流露默契，也讓粉絲感受到彼此之間的深厚情誼。
Jane流利中文拉近粉絲距離。（圖／NAC、YIWO 提供）
見面會上，KaoJane共演唱了〈Love You 3000〉、〈I'll Do It How You Like It〉與攜手主演的《愛情設計》主題曲〈Love Design〉，最令人感動的，還有致敬歌手汪蘇瀧，合唱經典放閃中文歌〈有點甜〉。
不光如此，兩人也分別帶來個人舞台表演，Kao帶來〈Damn Right〉，曼妙舞姿下襯托出穠纖合度的好身型，時而不經意的對粉絲放電，「水晶系女神」美譽實至名歸。Jane Yeh則帶來〈DUM DUM〉，性感撫媚令人目不轉睛，Jane Yeh最後竟帥氣將外套脫去，呈現不同於戲劇角色的一面，更是讓粉絲尖叫聲沒停下。
【更多東森娛樂報導】
潘瑋柏奪網球冠軍！遭虧「可以當周杰倫教練」謙虛回應了
情人節前夕來台會粉絲！泰國女神Freen「放送福利」暖炸
快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！
其他人也在看
FEniX簽唱會擠爆千名粉絲 入伍前提前挑戰伏地挺身
【緯來新聞網】男團 FEniX 今（25日） 舉辦專輯《參》簽唱會，現場湧入超過千名粉絲排隊，這是F緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北人才有！健身房打卡、走萬步能換錢 內行曝：一年領3600
台北市民的專屬福利，只要走路就能賺錢，有網友分享參加「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，每天到健身房打卡就賺5元U幣，一個月走路破一萬步也有80元獎勵，U幣可以儲值到悠遊卡內當現金使用，還有內行人透露一整年認真走滿，就賺了3600元。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
「MAMAMOO」玟星中文拜早年 坐粉絲懷裡唱歌
韓國女團「MAMAMOO」成員玟星前天（1╱24）在台北流行音樂中心舉辦「MUSEUM：village of eternal glow」巡迴演唱會，去年生日和聖誕節都在台度過的她一開場就大秀中文，甜撩千名粉絲「我很想你們」、「台北真的太棒了」，更搶先拜早年，連喊3次「新年快樂」！太報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助
（中央社記者曾智怡台北26日電）美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕今天透露活動延期的內幕，在思考要取消或延期至上班日之際，她致電台北市長蔣萬安、交通部長陳世凱，立刻獲得實質支持，感謝各單位與諸佛菩薩，「還有那顆神奇的鳳梨」。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
白安台北開唱憶亡父 認：唱七場會哭五場
白安台北開唱憶亡父 認：唱七場會哭五場EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
啦啦隊女神轉戰主持！美照曝光吐心聲「我不只一種樣子」
樂天女孩「Rakuten Girls」成員琳妲（林羿禎）近來事業版圖持續擴展，無論是在球場上熱情應援、參與節目拍攝，或受邀擔任活動主持，都能看見她活力滿滿的身影。即使行程滿檔，她仍不忘透過社群平台與粉絲分享工作與生活點滴。24日琳妲在IG上曬出一系列主持尾牙活動的美照，性感又不失甜美的造型曝光後，立刻吸引破千粉絲按讚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蔡瑞雪練舞穿搭「中空挖大U」炸出雪球！川字馬甲線掀暴動
娛樂中心／張予柔報導女星蔡瑞雪擁有精緻臉蛋與纖細身材，學生時期憑藉初戀感的外型，加上就讀明星學校北一女中，因此被封為「北一女神」。蔡瑞雪平時熱愛分享生活，在IG上累積逾82萬粉絲，私下日常也備受關注。今（26）日她分享了一組於練舞室拍攝的照片，吸引粉絲瘋狂按讚。民視 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
林俊傑熱戀中！帶網紅女友電影院約會被目擊 私下相處曝光
林俊傑出道超過20年，唱紅許多歌曲受到粉絲喜愛，感情方面則在去年底罕見認愛，對象正是多次被目擊約會的小20歲網紅七七，近日，有網友透露在新加坡電影院巧遇林俊傑跟七七，私下互動也曝光了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
霍諾德登頂101「周日預測仍下雨」 賈永婕證實「零出資」：花了101％力氣
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）於昨天（1／25）星期天成功徒手攀登台北101，由於本來是周六（1／24）舉行，但當天下雨延後一天。台北101董座賈永婕也還原周六當天與團隊討論，做出決定後的整個過程。賈永婕也表示，「這次活動101沒有花半毛錢、但是花了101％的力氣，真的真的很辛苦！」太報 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
車銀優陷200億逃稅風波 服役中發長文道歉：這一切都是我的錯
車銀優在聲明中表示，此事讓他深刻檢視自己是否以身為大韓民國國民應有的態度，嚴謹面對納稅義務。他直言：「這樣的誤解與風波，終究源自於我的不足，我深感責任重大。」針對部分外界質疑他是否藉入伍迴避爭議，車銀優也嚴正澄清，指出目前服役並非逃避責任，而是因原訂入伍...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發表留言
青椒在炒之前一定要「先做這件事」！專家：孩子突然敢吃了 30秒就搞定
「是不是因為青椒的苦味，讓孩子總是不願意吃呢？」其實，只要多加一個小步驟，就能大幅減少青椒的苦味。蔬菜專家分享，秘密就在於「微波爐」。 為什麼用微波爐加熱可以去除青椒的苦味？ 青椒苦味的主要原因在於一種名為多酚（Polyphenol）的成分。這種多酚與油接觸時，會更容易被感覺出苦味。透過微波爐加熱，青椒的細胞壁會被破壞，內部水分更容易蒸發。這樣一來，之後進行油炒等料理時，多酚與油接觸的機會減少，自然就不容易感覺到苦味。此外，經過微波加熱後，青椒會變得更柔軟，小孩也更容易入口，這也是一大優點。 利用微波爐減輕青椒苦味的方法步驟？ 這個方法非常簡單： 1、將青椒縱向切半，去掉蒂頭與籽。2、按照喜好切成合適大小，無論是細條或滾刀塊都可以。3、蓋上鬆鬆的保鮮膜，以500W微波加熱，每1-2顆青椒加熱約30秒-1分鐘。 完成這個步驟後，接著只要照平常的方式炒就可以了！只要這麼簡單的幾個步驟，青椒就會變得更容易食用。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失 ·苦瓜愈苦愈營養？農糧署解答 苦味來源都集中常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2則留言
25歲甜美偶像突退團！下秒宣布選議員 粉絲嚇傻：太震撼
（記者周德瑄／綜合報導）日本25歲甜美偶像松浦奈奈原是名古屋女團dela成員，21日無預警宣布退團讓粉絲錯愕不 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
2026金價看漲！黃金鑽石3折起挑選指南挑戰最低價 愛意與財運一次滿足
2026年開春，黃金價格再度創下歷史新高！隨著全球局勢愈發動盪，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的關鍵資產，也讓金價持續走揚、後續仍看漲，不少人投資人已在找低點購入實惠黃金，想趁勢入手黃金當投資看過來，今年農曆春節適逢金馬年，緊接著就是西洋情人節，Yahoo購物中心期間限定推出招財鍊金術3折起，大膽挑戰近期黃金最低價，無論是想用年終獎金存第一桶金的小資族，或計畫在過年期間求婚、安太座的男士們，這篇「黃金鑽石挑選指南」帶你聰明把握優惠，讓愛意與財運一次滿足、面子裡子都賺飽！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 4則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 15則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 8則留言
豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」
歌手卜星慧的製作人男友上個月因心肌梗塞猝逝，未料身為大地主的男友家人，竟在24小時內下達逐客令並收回工作室，讓她瞬間流離失所。事實上，演藝圈中不少女星也曾滿心期待嫁入豪門，最終下場卻一個比一個悽慘，甚至有人在另一半離世後，慘遭婆家無情驅逐。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 9則留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5則留言