泰國GL女神鄺玲玲接Calvin Klein亞太代言驚豔全球

【看見泰國 VisionThai】LingOrm粉絲看過來！演出泰國百合劇GL《我們的秘密》爆紅的女星鄺玲玲(Sirilak "Ling Ling" Kwong)，近期正式接下Calvin Klein亞太地區品牌大使的重任。隨後也在品牌2026春季內衣與丹寧系列廣告大片亮相，讓全球粉絲驚豔不已。

鄺玲玲代言CK 最新宣傳照驚艷亮相（來源：siam paragon）

不僅是GL女神！鄺玲玲躍身時尚界新寵

憑藉《我們的秘密》爆紅，鄺玲玲以真摯演技俘獲無數粉絲，成為當紅「GL女神」。她與 Orm Kornnaphat 的螢幕火花讓「LingOrm」成為人氣保證。如今，她將這股魅力延伸至國際時尚舞台，正式成為Calvin Klein亞太地區代言人。（延伸看：粉絲必去！鄺玲玲曼谷港式燒臘店「鄺記」）

鄺玲玲代言CK 最新宣傳照驚艷亮相

在之名攝影師任海華與AJ Duan的鏡頭下，鄺玲玲身穿CK最新春季內衣與丹寧系列，以兩款對比造型完美演繹極簡美學，盡顯強大自信氣場。

其中一組造型呈現90年代復古率性，主打層次感，鄺玲玲以Horizon牛仔襯衫內搭CK Graphic無鋼圈內衣與同系列低腰內褲，配上經典的低腰寬鬆牛仔褲。這套穿搭融入了濃厚的復古元素，呈現出俐落且隨性的帥氣美感。

最新CK宣傳照中 代言人鄺玲玲呈現不同以往風格，令粉絲驚艷。（來源：siam paragon）

另一組造型則充滿柔和氣息，她換上帶有細緻花卉圖案的Cherry Blossom櫻花系列三角內衣，搭配CK低腰寬鬆牛仔褲。花朵的細膩質感與丹寧的不羈風格產生獨特火花，展現出優雅卻不失個性的氛圍，非常適合春季。

2026春季內衣 鄺玲玲代言CK宣傳照亮相（來源：siam paragon）

