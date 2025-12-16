泰國K-pop女星Lisa進軍2026 Met Gala幕後！為時尚盛典注入K-pop與泰國元素

【看見泰國 VisionThai】泰國人氣K-pop偶像Lalisa Manoban(Lisa)正式受邀加入2026年Met Gala主辦委員會，成為這場全球頂級時尚盛典的幕後成員之一，也象徵將她「K-pop偶像」「時尚Icon」與「泰國代表」三重身分推上同一個國際舞台。

Lisa受邀加入2026年Met Gala主辦委員會！（來源：網路合圖）

2026年Met Gala將於5月4日在紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)舉行，為服裝學院(Costume Institute)春季展覽《Costume Art 服裝藝術》揭開序幕。展覽由安德魯・博爾頓(Andrew Bolton)策劃，聚焦「服裝作為藝術」，預計透過服裝與經典藝術作品的對照，討論時裝如何被放入美術館與藝術史的脈絡中觀看。（延伸看：泰星Lisa與Freen席捲2025 Met Gala）

廣告 廣告

本屆Met Gala聯合主席陣容橫跨娛樂、體育與時尚界，包括樂壇天后碧昂絲(Beyoncé)、奧斯卡影后妮可・基嫚(Nicole Kidman)、網球名將維納斯・威廉絲(Venus Williams)，以及長年主導此活動的時尚意見領袖安娜・溫圖(Anna Wintour)。在這樣的核心組合之外，主辦委員會則由多位藝人、設計師與創意工作者組成，Lisa便是其中之一，替活動注入明確的K-pop與亞洲流行文化視角。

2026 Met Gala聯合主席包括天后碧昂絲與奧斯卡影后妮可・基嫚（來源：官方社群）

近年來，Lisa一方面以BLACKPINK成員與個人作品在全球累積龐大粉絲，另一方面頻繁現身各大品牌活動與時裝週前排，成為多個精品的代言人與形象代表。她同時受聘為泰國旅遊大使，肩負對外推廣泰國形象的角色。這次加入Met Gala主辦團隊，等於把「K-pop偶像」「時尚Icon」與「泰國代表」三重身分疊加在同一個國際舞台上，讓她不只是被觀看的明星，而是參與定義這場時尚盛事的聲音之一。（延伸看：Lisa成為泰國觀光大使 推廣家鄉）

在《Costume Art 服裝藝術》主題之下，2026 年Met Gala預期將以更強調概念與敘事的造型回應「服裝是否是藝術」這個長年爭論。對關注Lisa、K-pop以及泰國軟實力的讀者來說，她如何在紅毯與活動中呈現個人風格，同時帶出泰國與亞洲文化符碼，將會是本屆盛典最值得關注的焦點之一。

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖