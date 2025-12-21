中央社

泰國LGBTQ倡議人士春瑪蓬參與講座 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

泰國LGBTQ倡議人士春瑪蓬（Waaddao Chumaporn）常受邀參加與LGBTQ或性別平權有關的論壇或講座。（春瑪蓬提供）

中央社記者李宗憲曼谷傳真 114年12月21日

泰國LGBTQ倡議人士春瑪蓬參與講座 泰國LGBTQ倡議人士春瑪蓬（Waaddao Chumaporn） 常受邀參加與LGBTQ或性別平權有關的論壇或講座。 （春瑪蓬提供） 中央社記者李宗憲曼谷傳真 114年12月21日
泰國LGBTQ倡議人士春瑪蓬參與講座 泰國LGBTQ倡議人士春瑪蓬（Waaddao Chumaporn） 常受邀參加與LGBTQ或性別平權有關的論壇或講座。 （春瑪蓬提供） 中央社記者李宗憲曼谷傳真 114年12月21日

其他人也在看

北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光　在校表現校方全說了

北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光　在校表現校方全說了

台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前48
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？

隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？

台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......

風傳媒 ・ 1 天前541
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了　未來20天「1類人」要注意

北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了　未來20天「1類人」要注意

27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前120
「北捷隨機殺人」震驚全台　精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點

「北捷隨機殺人」震驚全台　精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點

北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。

中天新聞網 ・ 1 天前66
王齊麟超帥伴郎團搶先曝光！　眾多羽球好手齊聚助陣迎娶陳詩媛

王齊麟超帥伴郎團搶先曝光！　眾多羽球好手齊聚助陣迎娶陳詩媛

奧運羽球雙金好手王齊麟21日與愛妻前樂天女孩「十元」陳詩媛舉行婚禮，帥氣伴郎團搶先曝光，王齊麟在社群曬出合照，包括羽球好手楊博涵、陳子睿、林煜傑等人。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前1
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守

坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守

面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......

風傳媒 ・ 7 小時前181
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強　威力彩2.9億要買

冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強　威力彩2.9億要買

今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前11
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」

遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」

北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。

中時新聞網 ・ 11 小時前63
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站　張文犯罪計畫曝光

原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站　張文犯罪計畫曝光

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前41
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光　友人親揭生前事蹟

英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光　友人親揭生前事蹟

即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。

民視 ・ 7 小時前17
柯建銘揭大罷免內幕「等了60年」　曝每週向賴清德報告：絕非獨斷獨行

柯建銘揭大罷免內幕「等了60年」　曝每週向賴清德報告：絕非獨斷獨行

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日接受前總統陳水扁專訪，回顧大罷免的決策過程，他表示大罷免是他所發起，並非臨時起意，「我等待這一刻等了60年」，柯強調，推動過程中，他每週固定與總統賴清德開會並報告，黨團內部也取得共識，「我做任何事不可能獨斷獨行」。

鏡新聞 ・ 5 小時前266
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭

肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭

台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前38
贊成彈劾賴清德？最新網路民調太震撼　81.7%民眾不忍了

贊成彈劾賴清德？最新網路民調太震撼　81.7%民眾不忍了

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案。據最新網路民調顯示，高達81.7%的網友表示贊成。

中天新聞網 ・ 9 小時前257
57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」　阻斷一場大屠殺

57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」　阻斷一場大屠殺

捷運台北車站跟中山站近日遭恐怖攻擊，整起事件共15人送醫，其中27歲嫌犯張文與另外3位民眾死亡，15人中有2人命危，死者中57歲男子余家昶，捨身阻止了張文計畫半年，用一整箱汽油彈攻擊的恐怖計畫。

中天新聞網 ・ 11 小時前31
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年

中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年

（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。

中央社 ・ 1 天前19
謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄　林俊憲語塞引來賓爆笑

謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄　林俊憲語塞引來賓爆笑

即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。

民視 ・ 8 小時前91
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」

跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」

通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作

自由時報 ・ 1 天前78
臺北馬拉松》長腿美女律師張加恩再獲亞軍　差冠軍1分12秒

臺北馬拉松》長腿美女律師張加恩再獲亞軍　差冠軍1分12秒

2025臺北馬拉松今晨開跑並順利結束，張芷瑄以2小時47分14秒於全馬國內女子組封后。去年獲得國內女子組亞軍的長腿美女律師張加恩，今年再獲亞軍但比去年進步，今年成績為2小時48分26秒。

TSNA ・ 4 小時前7
張文收入成謎、無就醫紀錄！曾當保全1年月薪4萬　離職後疑靠母小額匯款

張文收入成謎、無就醫紀錄！曾當保全1年月薪4萬　離職後疑靠母小額匯款

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。如今張文的身份與背景陸續被起底，其收入來源成謎，追查他的金流與健保等資料發現「張文2年沒有就醫紀錄」，曾當保全月薪4萬左右，離職後沒有薪資申報紀錄，警方查出張文母親有時候會「小額匯款」給他。

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前41
小禎大方吻小7歲男友「Emma真實反應曝」 發少女尖叫

小禎大方吻小7歲男友「Emma真實反應曝」 發少女尖叫

温昇豪、Emma（李曼唯）和曾向鎮一同為《整形之後》宣傳，劇中曾向鎮有唇顎裂的問題，三人特別出席羅慧夫顱顏基金會公益座談。曾向鎮透露，在做特殊妝造時，每次一喊卡他就會擔心被外面的人看到，所以當時跟Emma拍口罩吻時，他自己其實也很緊張，擔心對方看到有妝造的自己會害怕。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前4