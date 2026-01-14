泰國Q3經濟八大指標揭示結構性復甦軌跡 外資、科技與住宅市場同步升溫

德寶地產曼谷說明會(圖/業者)

2025 年第三季，泰國經濟在多項關鍵指標上出現明確轉折訊號。從曼谷住宅供給回升、市中心資產價值再度被點燃，到外資投資金額大幅成長、資料中心與稀土等戰略產業加速布局，泰國正逐步完成從「觀光與製造」導向，邁向「科技 × 數位 × 高附加價值供應鏈」的結構性轉型。

多位市場觀察者指出，這一波復甦並非短期反彈，而是由產業升級、人口結構變化與外資長期部署共同推動的「質變型成長」。

長期深耕泰國曼谷市場的德寶地產指出，隨著跨國企業回流、科技與金融人才定居需求增加，「可步行、可通勤、可長期出租」的市中心產品，正在進入新一輪資產價值重估階段。而且隨著工程師、研發人員與區域總部外派人員的增加，使曼谷租賃市場結構更趨穩定，明顯有助於支撐中長期租金表現。

德寶地產總經理李維鑫(圖/業者)

住宅供給季增 118.8% 曼谷房市釋放明確回溫訊號

根據第三季數據，曼谷共推出 26 個新住宅專案、4,204 戶，單季供給量季增 118.8%，顯示開發商對市場前景的信心已顯著回升。

市中心推案年增近 2.5 倍 核心地段資產再度成為資金焦點

第三季曼谷市中心公寓推案達 1,711 戶，較上一季暴增 1,113%，年增 249.9%。此一現象凸顯核心地段的不可替代性。根據中經院數據，2024 年台商在東協營收達 2,607 億美元，投資重心集中在泰國電子、電腦與光學領域，使得大量台灣專業人士與高階人才定居曼谷，直接推動住宅市場需求成長。

觀光人次穩健成長 租賃市場同步回暖

榮登寶座！2025全世界最愛旅遊城市曼谷奪冠！全年3,030萬人次旅客豪氣相挺！觀光季增 4.1%，租賃市場全面回暖。2025 年第三季，國際旅客人次季增 4.1%，酒店入住率成長 6.2%。在觀光復甦之外，更值得注意的是商務型、長租型需求同步升溫。

台商深度布局 泰國躍升東協科技製造走廊

2018–2024 年間，台商於東協累計設立 6,208 家企業，創造近百萬就業機會，其中成長最快的電腦、電子與光學產業高度集中於泰國。

世界銀行定調：泰國進入新成長曲線

世界銀行對泰國經濟展望維持正向，並指出其已進入結構性復甦階段。降息循環啟動、觀光全面回溫與外資加碼，被視為三大核心推力。

外資年增 72%！2,767 億泰銖資金湧入，全球企業搶進泰國

2025 年前十個月，外資投資實際金額達 2,767 億泰銖，年增 72%。大量跨國企業進駐，進一步推升商務住宅、國際社區與中高端租賃市場需求。

資料中心容量突破 2.5GW 泰國晉升「東南亞資料中心之都」

隨著 AI 浪潮襲來，資料中心需求將在三年內從 350MW 成長至 1GW，AWS、Google、Microsoft 與中資科技企業加碼投資額上看 6.5 億美元，泰國資料中心市場快速成長，EEC 成為東南亞重要雲端節點。AI 與雲端需求的成長，正帶動高科技建築與能源基礎建設升級。

稀土產量年增 260% 供應鏈地位顯著提升

2024 年泰國稀土產量達 13,000 公噸，年增 260%，全球排名升至第六。此一發展使泰國在新能源、EV 與半導體供應鏈中的戰略地位顯著提升。自 2018 年起，泰國稀土產量已成長 13 倍，象徵其在全球供應鏈中的地位正在從「加工國」轉變為 新能源與科技產業要角。

德寶地產老客戶回娘家活動(圖/業者)

從數據看見趨勢 泰國進入長期結構性成長階段

綜合八大指標可見，泰國正同步出現「產業升級、外資湧入、人口結構改變與核心地段價值回升」等長期訊號。

德寶地產趨勢研究處指出，以今年公司所代理銷售產品來看，國人海外布局方向較之前有明顯變化，受全球國際局勢及兩岸地緣政治影響，投資重點已由資產增值轉變為資產保值，因此對於重視穩定現金流、產業支撐與中長期資產成長性的投資人而言，當前階段更關鍵的已不是「要不要進場」，而是「如何選擇合適的區域屬性與產品類型」。

在全球資金重新配置的背景下，泰國正逐步成為東協中少數同時具備經濟動能、產業深度與生活機能的長期配置市場。