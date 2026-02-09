泰大選保守派泰自豪黨大勝 人民黨民調看好但不如預期

泰國人民黨的支持者盯著電視看，眼見人民黨在各地失守，失落的表情藏也藏不住。

泰國大選結果出爐，現任總理阿努廷為首的泰自豪黨大勝，原本第一大黨的人民黨則是落居第二。相較2023年的選舉結果，泰自豪黨增加了超過百席的席次，人民黨失去30多席，而前總理塔克辛的政黨為泰黨則是攔腰砍半，失去了大量票源。

朱拉隆功大學政治學院代理院長華冠咸表示，「泰自豪黨跟傳統建制派的一些菁英達成同盟，尤其在這些強烈民族主義主導的反柬埔寨軍事行動之後，軍方也成為其中一支支持保守派的勢力。我們也可以看到這次大多保守勢力團結起來支持泰自豪黨，讓他們可以從過去排在第三、第四的政黨成長成現在的第一大黨 。」

雖然大選結果不如預期，但要求制定新憲法的公投則是成功超過半數。讓泰國的未來增添了一點改變的可能。

華冠咸指出，「公投只是第一步，當新憲法的草案出來後，我們還要再進行一次公投。公投結果給新的聯合政與新的議會開了綠燈，讓他們可以開始辯論新憲法的草案該如何呈現 。」

在美中角力戰在拉扯之下，泰國新政府是否將會為維持過往慣例，堅持兩邊討好的竹子外交。

法政大學教授邦萬認為，「西哈薩剛就任外交部長時，其實提出滿多外交政策想法，例如他希望泰國是一個可以協助他國的中等強國，讓其他國家可以來泰國討論事情，或是在大國之間擔任協調者等。但在泰國跟柬埔寨發生衝突之後，這個外交想法就消失了，在那之後他的外交政策變得更具對抗性 。」

公視國際記者楊智強指出，「泰國大選順利落幕，雖然泰國的政治版圖出現此消彼長的變動，但仍然維持三黨不過半的態勢。由泰自豪黨所領導的保守陣營將如何在未來60天內組織一個聯合內閣，面對國際情勢的劇烈變動以及美中角力戰下的拉扯，這都是未來執政者將要面對的難題 。」

