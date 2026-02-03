泰大選公投修第21部新憲法 為何擺脫專制不到百年頻繁制憲？

為什麼泰國要進行修憲公投？

泰國自1932年結束君主專制、頒布首部《憲法》後，90多年來共已陸續頒布、修改或重新編寫20部《憲法》或《臨時憲法》，本次公投若通過，將有機會誕生第21部新《憲法》。

會如此常重新制定《憲法》的原因在於泰國政變頻繁，自1932年至2025年6月的93年期間，泰國已經歷13次政變成功、9次政變未遂；泰媒《民族報》指出，由於推翻政府本身就是違憲行為，因此政變發動者通常會廢除《憲法》，藉此免除自己所有的刑事責任，並任命起草委員會制定新《憲法》。

廣告 廣告

現行泰國憲法的全名為《泰王國憲法2017年》，是2014年泰國軍方政變後重新指派委員會起草，並於2017年生效。有批評者認為，該部《憲法》將權力集中於參議院等非民主機構，削弱民意統治、限制權力下放、缺乏具有實質意義的制衡機制等。

路透社指出，本次公投是軍方保皇派與民間民主運動政治角力數十年的結果。

本次公投題目為何？

本次公投的題目為「你是否同意應該制定一部新《憲法》」，並提供「贊成」、「反對」或「無意見」3個選項。

若與2007年與2016年分別對《泰王國憲法2007年》、《泰王國憲法2017年》公投的題目相比，當時是針對已完成的《憲法》草案進行表決，但本次公投僅決定是否制訂新《憲法》，並非對具體條文進行投票。

後續會造成什麼影響？

根據泰國現行法規，若公投結果贊成者為多數，將授權國會啟動起草程序。在制定好框架與核心原則後，接著會確定負責撰寫憲章的人選，並舉行第2次公投對制憲程序進行表決；等到《憲法》草案出爐後，還需再進行第3次公投，新《憲法》才能取得核准施行。

路透社估計，整個流程從首次公投開始，需耗時至少2年。

若公投結果由反對派獲勝，則將繼續維持現行的《2017年泰國憲法》；不過即使公投未通過，立法者仍可在國會針對個別條文提出《憲法》修正案。

泰國各政黨支持與反對情形？

包括執政的泰自豪黨、在野的人民黨以及為泰黨等多數主流政黨，都表態支持此次修憲公投，並呼籲支持者投下贊成票；但泰自豪黨也強調，修憲結果不得影響現行《憲法》中有關君主制的條文。

反對修憲者則多來自極端保守派的政治人物與政黨，例如親軍方的統一泰國建國黨，該黨曾支持透過軍事政變奪權的前總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha），但如今影響力已衰退，上一次選舉僅在500席中獲得36席。