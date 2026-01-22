泰大選奇葩政見！候選人喊「1妻4夫」遭檢舉違法 昔「未成年破處」再被挖

泰國「新另類黨」總理候選人蒙功吉上週拋出「允許女性擁有4名丈夫」政見，引發輿論譁然。（翻攝自蒙功吉臉書）

泰國大選選戰進入白熱化階段，各黨派為了搶攻版面花招百出，1項挑戰傳統道德觀的政見卻引發法律爭議。泰國「新另類黨」總理候選人蒙功吉（Mongkolkit Suksintharanon）上週拋出「允許女性擁有4名丈夫」政見，引發輿論譁然。泰國政治活動家瑞漢凱（Ruangkrai Leekitwattana）於今（22日）正式向泰國選舉委員會（ECT）提出檢舉，指控該政見涉嫌欺騙與誤導選民，要求當局介入調查。

根據泰媒《thethaiger》報導，蒙功吉目前名列該黨不分區名單第3名，也是角逐總理大位的第2順位人選。他1月14日在臉書發文主張，為了落實性別平等，若該政策獲得通過，女性應在配偶同意的前提下，比照伊斯蘭教法概念，最多可合法擁有4名丈夫。

這番言論隨即在泰國社群媒體「炎上」，引發正反兩極討論。儘管有部分聲音認為這是對性別不對等的反思，但更多網友質疑其實用性與真實性。面對網友留言詢問「是在開玩笑嗎？」，蒙功吉甚至親自回覆強調「我是認真的」。

針對此一爭議，代表人民國家力量黨參選的瑞漢凱看不下去，決定採取法律行動。瑞漢凱指出，他透過Google AI查證「伊斯蘭教法」相關規定，結果顯示伊斯蘭教法雖允許男性在嚴格條件下娶4名妻子，但基於血統純正與家庭結構考量，嚴格禁止女性擁有多名丈夫。

（翻攝自蒙功吉臉書）

瑞漢凱據此主張，蒙功吉引用錯誤的宗教概念來包裝政見，明顯與事實相悖。他援引泰國組織法第73(5)條規定，指出候選人不得以誤導、欺騙或恐嚇方式影響選民投票意向，並舉出過去選委會的多項裁決為例，認為蒙功吉已涉嫌違法，呼籲選委會應盡速審查。

事實上，蒙功吉素以「政壇怪傑」著稱，其提出的政見往往語不驚人死不休。除了引爆爭議的「1妻4夫」制，他近期也曾提議泰國應採購最多10枚核彈頭，聲稱每枚造價約6.4億泰銖，以強化國家安全抵禦全球強權；過去甚至還拋出成立「太空部隊」、向孕婦發現金救生育率等天馬行空的構想。

這位候選人的驚人之語並非首次成為笑柄。回顧去年7月，蒙功吉曾以「父親」與前泰文明黨黨魁的身分，公開建議政府應禁止「22歲以下學生發生性行為」。當時他聲稱這是女兒的想法，認為年輕人經濟未獨立、心智不成熟，不該承擔性行為帶來的懷孕與染病風險，更批評政府發放保險套是「治標不治本」。

他當時甚至建議，學生若有性衝動應該去「做運動」發洩體力。這番「禁欲論」當時立刻被泰國網友嗆爆，紛紛譏諷他是用「下面」思考。最尷尬的是，當網友質問他「幾歲破處」時，蒙功吉竟自爆「16歲」，立刻被群眾狂酸「只准州官放火」「嚴重雙標」。從去年的禁欲論到今年的多夫制，蒙功吉雖成功博取版面，但其反覆無常與極端的政策風格，也讓泰國選民看傻了眼。

