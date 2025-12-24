泰大選將起跑 執政黨推阿努廷續選總理、為泰黨推戴克辛外甥迎戰

泰國執政黨泰自豪黨12月24日在曼谷宣布，推出看守總理阿努廷為總理候選人。路透社



泰國總理阿努廷本月初解散國會，明年2月8日舉行改選，27日起開放候選人登記。執政黨「泰自豪黨」24日宣布提名阿努廷為總理候選人，有意藉泰國與柬埔寨衝突而沸騰的民族情緒，站穩執政腳步。

路透社報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）從9月7日上任，到本月11日宣布解散國會以避開不信任投票，在任時間還不到100天。

現擔任看守總理的阿努廷24日對黨員及支持者發表談話，表示自己和泰自豪黨都已準備好重返執政，稱2月8日大選是該黨2008年創立以來「最重要的一次投票」。

他說：「我們今天充滿信心，準備好投入競選，為泰國及其人民服務。這是第一次泰國人民對泰自豪黨有這麼高的期待。」

如果當選總理，阿努廷表示原內閣官員都將留任。

儘管泰自豪黨信心滿滿，認為可藉泰柬衝突升高的民族情緒獲得更多選票支持。不過分析家認為，這次選舉結果可能會相當接近，不會有任何一黨明顯勝出。

阿努廷前任總理、遭憲法法院判決免職的貝東塔，她隸屬的為泰黨推出約查南（Yodchanan Wongsawat）為總理候選人。

46歲的約查南是瑪希敦大學生物醫學工程教授，他的父親宋猜（Somchai Wongsawat）2008年曾短暫當過泰國總理，也是前總理戴克辛的小舅子，亦即約查南是戴克辛的外甥。

約查南接受路透訪問時表示，他對於加入聯合政府持開放態度。

根據泰國國立發展管理學院（NIDA）的一項全國民調，泰自豪黨目前支持率約9.92%、僅排第四。不過民調也顯示，高達32.36%的受訪選民表示還沒有決支持哪一個政黨，因此在即將起跑的選戰，各黨還有機會。

泰自豪黨在2023年國會大選得票第三，次於當時的「前進黨」和為泰黨。時任前進黨黨魁皮塔挑戰總理失利，由為泰黨的賽塔當選。

賽塔因內閣人事爭議，去年8月遭憲法法院判決免職。為泰黨再推出戴克辛么女貝東塔（Phaethongthan Chinnawat）當選總理，但今年8月因與柬埔寨總理洪森的「電話門」事件，遭憲法法院判決免職。

泰自豪黨在電話門事件爆發之初就宣布退出貝東塔聯合政府，在貝東塔遭解職後推出阿努廷參選總理，獲前進黨解散後改組的「人民黨」支持而當選。

