泰大選日祭禁酒令 違者最高可判關6月

根據台泰時報報導，泰國選舉委員會宣布，為維持投票秩序，在2月1日提前投票日及2月8日正式投票日實施酒精管制與競選活動禁令。凡於規定時段內販售、供應或提供任何含酒精飲品者，最高可處6個月徒刑、1萬泰銖(約新台幣1萬元)罰鍰，或併科。

選委會指出，2月1日為已完成登記之選民提前投票日，包含在籍與不在籍選民；國會大選與全國公投則訂於2月8日同步舉行。為確保選務秩序，相關限制將涵蓋投票所及其周邊地區。

依規定，提前投票禁酒時段為1月31日18時起至2月1日18時止；正式投票日禁酒時段則為2月7日18時起至2月8日18時止。任何形式的販售、分發、贈與或舉辦供酒活動，均屬違規。

同時，選委會亦明定競選宣傳與造勢活動的靜默期。提前投票部分，自1月31日18時起至2月1日24時止，投票所內外及可能影響選民意向之區域，全面禁止競選與廣告；正式投票日則自2月7日18時起至2月8日24時止。違者同樣面臨刑責與罰鍰。

此外，公投宣傳亦設有限制時段，自2月7日18時起至2月8日17時止，禁止呼籲投下特定選項或不投票。選委會呼籲民眾與商家配合規定，共同維護選舉公平與秩序。