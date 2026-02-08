泰大選3黨不過半 料將籌組聯合政府

記者施欣妤、賴韋廷／綜合報導

泰國8日舉行眾議院大選，由「人民黨」、「泰自豪黨」與「為泰黨」3強角逐。初步開票結果顯示，「泰自豪黨」取得最多選票，但未能取得過半席次，預期未來將主導籌組聯合政府，並選出泰國3年內的第4任總理。

泰國總理阿努廷去年12月因面臨不信任投票與政局動盪，宣布提前解散眾議院，啟動大選程序。當地時間8日上午8時（臺灣時間上午9時）開始，約5300萬名登記選民紛紛前往投票所投票，直到下午5時（臺灣時間下午6時）投票所陸續關閉。儘管有超過50個政黨參選，角逐500個眾議院席次，但僅有3黨具備全國性的組織與聲望，足以角逐執政權。

廣告 廣告

38歲的納塔彭領導「人民黨」角逐大選，該黨繼承已遭解散的「前進黨」，而納塔彭則是「前進黨」前領導人皮塔的接班人，秉持改革路線，受進步派與年輕族群支持；阿努廷領導的「泰自豪黨」具重要影響力，該黨被視為泰國保皇派，且與軍方關係良好；而前總理戴克辛創立的「為泰黨」，則由其外甥尤德查南代表角逐總理，也延續了民粹路線。

初步開票結果指出，「泰自豪黨」雖取得眾議院最多席次，但未能過半，預期將與其他政黨商議籌組聯合政府。值得一提的是，「泰自豪黨」選前曾表示，若執政將保持與臺灣友好關係，同時增進雙方合作。

泰國舉行眾議院選舉，民眾於投票所投下神聖一票。（達志影像／美聯社）