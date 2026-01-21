泰女上線老司機「逗相報」直衝按摩店…3天已接6客 負責人下場曝光

記者洪正達／高雄報導

岡山這間按摩會館被檢舉暗藏春色，有泰籍女子提供全套性服務，才上工3天已經有6名尋芳客上門。（圖／翻攝畫面）

高雄岡山區大仁北路一間按摩會館於2025年遭檢舉掛羊頭賣狗肉，表面上提供全身油壓按摩及腳底按摩，實際上卻僱用泰國籍女子從事性交易，且「全套」性服務一節40分鐘開價2500元，消息一出後迅速在老司機圈傳開，3天內已有多人前往消費，當員警前往臨檢時，又當場攔下剛「完事」的男客，訊後將李男與楊姓女收銀員依法送辦、起訴，案經橋頭地院審理後，依涉犯圖利容留性交罪分別判處李男4個月、楊女2個月徒刑，全案可上訴。

判決指出，李男在岡山地區經營一間按摩店，實則暗藏春色，除了以日薪1000元僱用楊女擔任櫃檯收銀人員外，並容留泰國籍女子提供性服務，警方接獲檢舉後開始暗中調查，直到2025年5月9日晚上9點多，一名尋芳客在店內3樓包廂進行全套性服務後，到櫃台結帳準備走人，當場就碰上警方入內臨檢，性交易才因而曝光。

泰國女子被警方帶回後坦承才剛上班3天就已接了6名客人；楊女則坦承除了負責收錢並接待客人，也會向客人說明消費方式，泰女再進行按摩並提供性服務；由於李、楊2人坦承不諱，橋頭地院法官認為李男僱用小姐、提供包廂，且又身為負責人，屬於犯罪主導地位，因此依涉犯「圖利容留性交罪」判處李男4個月徒刑、楊女2個月徒刑，全案可上訴。





不良行為，請勿模仿！

