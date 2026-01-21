泰女值夜班遭鐵棍猛擊亡 男友視訊目睹 嫌躲草叢落網

泰國觀光勝地華欣日前發生一起駭人命案。（示意圖／翻攝自Pixabay）





泰國觀光勝地華欣日前發生一起駭人命案，一名年僅35歲的飯店櫃檯人員維林（Wirin）於19日凌晨遭歹徒持鐵棍殘忍毆打致死，而更令人心碎的是，案發當下男友科姆克里特（Komkrit）正與她視訊通話，親眼目睹遇害全程。

男友視訊目睹女友遭鐵棍擊斃

根據《The Thaiger》報導，案發時間約在凌晨3時15分，由於維林獨自值夜班感到害怕，平時都會與男友保持通話，當晚她因胃痛服藥後稍作休息，並與男友約定10分鐘後叫醒她，未料畫面中突然闖入一名手持鐵棍的男子，對她頭部連續猛擊，科姆克里特在螢幕另一端聲嘶力竭呼救，卻無力阻止悲劇發生，隨後通話中斷，等他趕抵現場時，維林已不幸身亡。

當局警方隨即展開追緝行動，隔日於距離飯店約5公里的鐵路草叢中，逮捕36歲嫌犯里蒂科恩（Rittikorn Yingyot）。嫌犯供稱行兇動機僅為搶劫，犯案後搶走兩支手機與一只黑色手提包，並更換衣物躲藏於鐵軌附近，直到遭警方拘捕。

維林的同事悲痛表示，她是一名獨自撫養三名孩子的單親母親，為了生計才不得不值夜班，痛批兇手的殘忍行徑讓三個無辜孩子瞬間失去母親。

此外嫌犯的鄰居也透露，他早在搬到華欣前就因酗酒鬧事、攻擊居民而惡名昭彰，行為危險失控；嫌犯親屬更直言其屢犯不改，對社會構成重大威脅，呼籲司法機關嚴懲，甚至要求判處死刑。

