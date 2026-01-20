泰女同居交往雙胞胎！甜喊「我有2個老公」引熱議

泰國一名年輕女子近日在社群平台公開，目前在與一對雙胞胎男子同時交往。（圖／翻攝自臉書@น๊อตข่าวสด）





泰國一名年輕女子近日在社群平台公開，目前在和一對雙胞胎男子同時交往，現在是3人共同生活的感情關係，並寫下「我有2個老公」，相關影片曝光後迅速在網路上掀起熱議，正反評價不斷。

從單身到3人行：打破框架的愛情緣起

根據泰媒《Khaosod》報導，事件主角為來自泰國那空帕儂府，現年24歲的「小法」（Fah）。她於1月18日在TikTok上發布影片，還透露交往對象是一對雙胞胎兄弟。小法表示，自己單身多年，並不急於談戀愛，直到遇見這對雙胞胎，對方主動追求，最終他們決定以「3人伴侶」的形式交往，雙方家長也都知情。

網路輿論的兩極反應

小法指出，目前3人生活穩定，感情融洽，一起工作、分擔生活開銷。雙胞胎男友的收入也交由她統一管理，她強調這是3人共同的選擇，沒有影響他人，「只要彼此幸福就好」。隨著影片爆紅，外界出現不少質疑與批評聲浪。對此，小法表示自己心態平靜，對正反評論一笑置之，認為每個人都有評論的自由，她也不要讓負面聲音影響生活。

影片曝光後，立即引起熱議。有網友表示「這種事我一定要知道嗎？知道了人生會變比較好嗎？」、「那我現在要娶兩個老婆也不行啊，標準到底在哪？」，但也有網友表示「那是他們的幸福和選擇」，對小法與雙胞胎男友同時交往表示「不關我們的事」。

