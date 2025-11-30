泰女棄嬰藏屋下！遭巨蜥拖出啃屍 19歲生母辯稱「不知懷孕」

國際中心／程正邦報導

泰國北欖府一處民宅下方發現女嬰遺體，遭巨蜥拖出啃咬，嚇壞當地居民。（示意圖／Pixabay）

民宅驚見巨蜥拖行啃食 紅色側背包藏棄嬰遺體

泰國北欖府（Samut Prakan）近日發生一起令人髮指的棄嬰案件。當地居民在帕拉薩莫剛區（Phra Samut Chedi）一處民宅下方，發現一隻巨蜥正在拖行並啃食一具嬰兒的遺體，慘烈景象讓發現者驚嚇不已，立即報警處理。

警方接獲通報趕到現場後，證實死者為一名女嬰。他們在民宅下方縫隙中發現一只紅色側背包，裡面裝有巨大的石塊。警方初步研判，應是有人刻意將嬰兒遺體放入包內，並以石塊增加重量後棄置於屋下，試圖掩蓋事跡。然而，最終因巨蜥的覓食行為，將背包拖出，才使這樁人倫悲劇曝光。

19歲生母落網 辯稱「月事正常」不知已懷孕

據當地媒體報導，警方循線追查後，於 11 月 28 日傍晚，在拉瑪四世路一帶的一家私人企業中，尋獲涉案的 19 歲女子「薇薇」（化名）。薇薇為巴吞他尼府（Pathum Thani）籍，職業是在公司擔任清潔人員。

在偵訊中，薇薇警方辯稱，自己並不知道已經懷孕，聲稱平時月事大致正常，身體也未出現明顯的胎動或不適，似乎對自己的身體變化毫無警覺。

據她描述事發經過，悲劇發生在 25 日至 26 日間的某個夜晚，她在下班返家後入浴時，不慎在浴室內滑倒，臀部著地並撞到牆面。隨後，她開始出血並在極度驚慌失措下產下了嬰兒。她供稱，她因擔心家人知道此事，便以剪刀剪斷臍帶、清理血跡，然後將嬰兒遺體置入側背包，並取了屋旁的石塊放入包內增加重量，最後從後門將背包塞入屋下的縫隙，假裝一切若無其事。

生母供稱，她月事正常不知道懷孕，浴室跌倒產下女嬰，怕家人知道才會藏屋下。（示意圖／Pixabay）

警方待法醫報告釐清死因 再決定是否究責

警方在初步偵訊後，暫時將薇薇釋回。不過，警方已將女嬰遺體送往法醫機構進行解剖，預計在不超過 45 日內完成專業鑑定。

警方強調，法醫解剖的關鍵目的，是為了釐清女嬰的確切死因，是胎死腹中、自然死亡，還是與母親的行為有直接關聯。警方表示，將等待法醫報告結果出爐後，再傳喚薇薇到案說明，並研議是否依據《刑法》等相關法律規定，對其行為依法究責。

