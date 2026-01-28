社會中心／莊立誠 郭文海 台北報導

近年來政府推觀光大力向東南亞招手，卻被黑幫拿來利用！刑事局去年破獲竹聯幫指揮越南移工夾帶大麻闖關。向上溯源後，發現同屬竹聯的齊興會，竟然也找泰籍女子假觀光走私13公斤、要價6千多萬的大麻花。由於大麻花純度更高，價錢要比大麻高出五倍。檢警兵分多路突襲堂口帶回19人，主嫌與泰籍女子等4人聲押獲准。

大批刑警荷槍實彈，突襲攻堅幫派據點，只見裡面的人，一臉不知所措，只能乖乖就範。大批毒品，一包包整齊擺放，算一算總共高達13公斤的大麻花，市值超過6千萬元。這起運毒案的手法，就是以東南亞的外籍人士來台觀光做掩護，設下偵查斷點。刑事局偵查第三大隊第二隊隊長陳彥宇表示，販毒行為遍及北台灣，案經專案小組埋伏蒐證後，全案共拘提劉嫌等19名犯嫌到案。

廣告 廣告

泰女觀光兼運毒! 助黑幫運市價逾6千萬大麻花 4人遭押

東南亞人士淪為黑幫運毒的幫手。（圖／民視新聞）

刑事局在去年，偵破一起竹聯幫指揮越南移工的販毒案件，當時嫌犯從泰國寄出乾燥花國際包裹，夾藏大麻花企圖走私闖關，當場查扣一級毒品古柯鹼，以及二級毒品大麻花及煙彈。沒想到，向上溯源後發現，這個幫派還利用一名泰國籍女子，以觀光的名義，夾帶大麻花入境。根據了解，大麻花因為純度較高、數量少，吸食後感覺更強，價錢比大麻高出5倍以上。檢警兵分多路，一舉破獲竹聯幫"齊興會"位在新店的堂口。一共帶回19名犯嫌，其中劉姓主嫌，和運毒的泰籍女子等4人，遭裁定羈押。刑事局偵查第三大隊第二隊隊長陳彥宇表示，我們是由前案來追溯，又查到說這個黑幫有利用泰國籍旅客，以空中飛人的方式，把泰國的大麻運到台灣來。

泰女觀光兼運毒! 助黑幫運市價逾6千萬大麻花 4人遭押

東南亞人士淪為黑幫運毒的幫手。（圖／民視新聞）

販毒集團看準近年大量東南亞人士，持觀光簽入境，吸收協助運毒、作為掩護，最終還是躲不過法律的制裁。

原文出處：泰女觀光兼運毒! 助黑幫運市價逾6千萬大麻花 4人遭押

更多民視新聞報導

Toyz服刑中傳喜訊！爆獄中與「篠崎泫登記結婚」成台灣女婿

Toyz蹲1年9個月爆獄中完婚 「港澳配偶居留」恐非護身符

伍思凱兒炫耀「餵毒、無套抽插」過程！獵豔多女不雅對話全外流

