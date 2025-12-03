泰女觀光簽來台「做半套」 中和極樂小吃部慘了

中和1家小吃部提供半套性服務遭市府公安小組斷水斷電。翻攝畫面

新北市政府公安小組昨（2日）前往安和路1家提供「半套」服務的小吃部執行斷水斷電，該店家2度涉及妨害風化案件，相關人員遭送辦起訴，因1年內累計2次重大違規，市府祭出鐵腕杜絕再犯，房東後續將不再續約，逃過遭強拆的命運。

據了解，該小吃部位於住宅區，但負責人違反使用分區規定，先從事養生館，今年1月由城鄉局認定屬實，2月依《都市計畫法》裁罰6萬元，並立即停止非法使用，此外，該店家長期遭檢舉從事提供色情，中和警方去年6月及11月2度查獲店內泰籍女子持觀光簽證來台卻非法從事「半套」服務，相關人員均遭移送法辦，檢方偵結後依法起訴。

不過負責人卻依然故我，將養生館改小吃部後繼續「掛羊頭賣狗肉」，今年10月再度遭中和警方查獲涉嫌妨害風化，1年內累計2次重大違規，警方報請市府公安會議決議，由公安小組到場執行斷水斷電，因該處為小吃部負責人承租使用，房東對於違法情事並不知情，後續決定不再續約，逃過遭盜強拆的命運。



