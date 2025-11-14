泰女詐騙業績未達標遭罰千次深蹲 命喪柬埔寨遺體險遭火化

泰女在柬埔寨遭詐團虐死。（示意圖，pixabay）

泰國一名26歲女子在柬埔寨波別（Poipet）的詐騙園區被迫從事詐騙，因業績未達標遭詐團懲罰，須做1千至2千個深蹲，最終失去意識，經搶救仍不治，遺體差點被火化，所幸被救援組織及時尋獲並阻止程序，目前泰國大使館已介入，將協助家屬處理相關事宜。

綜合《Thaiger》、《Nation Thailand》等泰媒報導，該名女子在柬埔寨從事詐騙後與家人失去聯繫，經家人報案後，致力於打擊人口販運的伊曼紐爾基金會（IMF）介入追查，最終在金邊某寺廟尋獲女子遺體，當時火化程序即將開始，所幸基金會及時阻止，並通報泰國大使館。

基金會表示，根據掌握的資訊，女子因無法達到詐團的「業績要求」，被迫做1千至2千次深蹲，隨後昏倒，詐團施救未果，最終死亡，女子也成為近年第4名死於相關詐騙園區的泰籍受害者。

泰國大使館目前保管女子遺體，後續將協助運回泰國讓家屬安葬，此外，其丈夫也與她一同前往柬埔寨，但目前下落仍不明。

★ 《鏡新聞》提醒您：凡遇可疑電話，不論手機或市話，可撥打「反詐騙諮詢專線165」電話，由專業人員為您提供協助。





