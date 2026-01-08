泰女遭尪逼和公公拍片！做性交易接客 懷孕不知父身分

泰國一名女子長期遭丈夫虐待，還被逼從事性交易。（示意圖，非當事人／Pexels）





泰國羅勇府一名年僅20歲的泰國女子遭到家庭暴力，她指控丈夫強迫自己與公公發生性行為，還拍攝不雅影片上網販售，將她當成性交易工具牟利，導致自己懷孕都不清楚生父是誰。女子日前向媒體求援，案件才因此曝光，警方隨即介入調查，最終將其丈夫與公公逮捕到案。

被尪逼和公公性行為！還拍影片賺錢

根據《Thaiger》報導，女子透露，她在一年前與丈夫結婚，當時對方22歲，婚後兩人同住羅勇府，她在一間商店工作擔任店員，丈夫則是賣冰淇淋維生，然而兩人的收入並不足以應付生活開銷，丈夫因此逼迫她從事性交易賺錢。她表示，其實兩人在交往初期，自己就遭受丈夫的虐待與控制，婚後情況更加嚴重。

這名女子隨後向當地媒體求助，先是透過臉書粉專私訊反映自己的處境，媒體得知後低調安排會面，並通報尼空帕他那警局（Nikhom Pattana Police Station）介入調查，警方隨即行動，成功將她救出。受害女子控訴，丈夫不僅強迫她與公公發生性行為，還將過程偷拍成不雅影片，上網販售牟利。

被逼從事性交易 她忍不了向外求助獲救

她進一步指出，丈夫甚至透過社群平台替她招攬性交易，親自帶她與客人見面，並在外守候，防止她趁機逃離，事後再將她帶回住處。女子表示，只要她拒絕配合丈夫或公公的要求，便會遭到毆打，手機也遭沒收，與家人、朋友完全失去聯繫，長期生活在恐懼與嚴密監控之下，直到她設法偷偷聯絡媒體，懇求警方協助，才得以脫困。

丈夫、公公被逮 下場慘了

女子表示，自己目前懷有約3個月身孕，卻無從得知腹中胎兒的生父身分，因為有許多人拒絕採取防護措施，有可能是丈夫、公公，或是性交易中的客人。報導指出，女子的丈夫已因涉嫌介紹並強迫他人從事性交易，以及藉由散布不雅影像牟利，遭檢警依媒介賣淫及違反《電腦犯罪法》等罪嫌偵辦。

女子的公公辯稱，僅曾於去年與媳婦發生過一次性行為，但在多項證據出爐後，其已被列為性侵罪嫌對象。另據了解，受害者的婆婆表示事前完全不知情，對事件發展深感震驚與憤怒，強調不會包庇任何家人，並要求相關人員依法究辦。

