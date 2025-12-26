泰女黑工旅行團！帶61同鄉來台打黑工 機場遭活逮

非法仲介W女只能乖乖配合移民署接受調查。（圖／翻攝畫面）





移民署北區事務大隊新北市專勤隊日前查緝到一名泰國籍黑工，意外破獲一個「黑工旅行團」，掌握泰國籍女子W女專門媒介泰國籍同鄉來台打黑工，不只提供機場親送服務，還親送到工作地點，協助介紹工作環境，從中抽取每人3萬9千泰銖（折合新台幣39434元）的仲介費，新北專勤隊今年9月間，趁W女帶團入境時，一舉將她查獲，粗估已成團10多團，引進61名泰國同鄉來台打黑工，而W女也在上個月遭桃園地檢署依違反就業服務法意圖營利媒介外國人非法為他人工作罪起訴。

移民署機場攔截仲介W女及預備打黑工的泰籍人士。（圖／翻攝畫面）

據了解，這名泰國籍W女透過臉書媒介同鄉來台打黑工，先向每位非法求職同鄉收取3萬9千泰銖，再從泰國親自接送同鄉來台，挑選桃園機場作為接應地，並陪同非法工作者搭乘大眾運輸工具至鄰近火車站，親自分派工作到全台各地，如桃園、臺中、南投、臺北、屏東，工作內容多為果園、茶園、工地等粗工、苦力工作。

W女在個人社群平臺分享帶團合照。（圖／翻攝畫面）

新北專勤隊透過查緝到的非法泰籍黑工後，掌握到W女媒介的「黑工旅行團」，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，今年9月間趁她再度帶團來台時一舉將她逮捕。

非法工作泰籍人士遭帶回新北市專勤隊依法收容。（圖／翻攝畫面）

新北專勤隊清查，W女從去年4月開始，頻繁帶團往返泰國與臺灣，初估已成功帶團10多次，引進61名泰籍同鄉來台打黑工，詢後依法移送桃園地檢署，而檢方也在上（11）月間依違反就業服務法意圖營利媒介外國人非法為他人工作罪起訴W女。

