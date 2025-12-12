中部中心／邱俊超 苗栗報導

來看這個不良家庭！苗栗分局接獲檢舉，有色情集團，招募外籍女子從事非法陪酒、性交易，追查發現，這個集團，竟然是家族企業！爸爸成立公司，由兒子到泰國"選妃"，再由女兒以觀光名義，幫助這些女子來台從事非法工作，這家3人，依法送辦，而15名泰籍女子由移民署收容遣返。

特勤隊員，全副武裝，合力將門撬開，接著衝上樓逮人，





泰女「一條龍」來台賣淫！ 父派兒子出國「選妃」

家族＂一條龍＂經營！ 兒子出國＂選妃＂.女兒幫忙安排機票（圖／翻攝畫面）

苗栗警方接獲民眾檢舉，說轄內有不法集團，引進外籍女子從事非法陪酒與性交易，蒐證完畢，持搜索票，來到這處民宅進行查緝，一舉破獲，這個非法色情應召站，當場查獲，泰國籍女子15名、現金20多萬元，菸彈80多顆及數支作案用手機。

根據調查，這個不法集團，也是一個家族事業，江姓嫌犯，成立公司，和一對兒女，一起經營，兒子不但會親自到泰國"選妃"，還會讓自己的泰國籍女友，用社群，招攬年輕女子加入，而女兒則是安排機票，讓這些泰國女子，以來台觀光名義，免簽證入境，但實際上是來從事陪酒、性交易等違法工作。





泰女＂一條龍＂來台賣淫！ 父成立公司 派兒子出國＂選妃＂（圖／民視新聞）





兒子到泰國選妃，女兒負責交通，爸爸則是到處發花名冊，一家人，一條龍的流程，牟取暴利，每月不法獲利上看百萬，全案警詢後，3個人，通通依法偵辦，而15名泰國籍女子，交由移民署收容、遣返。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

