泰女「一條龍」來台賣淫！ 爸爸當淫媒 派兒子出國「選妃」

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警分局日前接獲民眾檢舉，稱轄內有不法集團引進外籍女子從事非法陪酒與性交易行為，並報苗栗地檢署檢察官楊岳都指揮偵辦。歷經數月蒐證，今(12)日宣布偵破以江姓男子(66歲)為首之非法色情集團，並查獲旗下泰籍女子15名，查扣疑似不法所得逾20餘萬元、監視器主機、菸彈80餘顆及作案用手機等，江男之子還到泰國「選妃」，估計該集團不法獲利達數百萬元。

警方調查，該集團由江男成立娛樂傳播公司並與其子女共同經營，採一條龍模式引進泰女，江嫌兒子更赴泰國當地「選妃」，同時以泰籍女友利用臉書等網路社群，招募涉世未深泰籍年輕女子，再由江嫌女兒代購機票安排泰國女子以免簽證方式來台觀光，入境後即由江嫌指派專車載運至家中居住。

據指出，江嫌平時前往苗栗市各視聽伴唱場所(KTV)發送名片並經營LINE社群廣發花名冊，供尋芳客按圖消費，泰女從事坐檯陪酒工作，江嫌從中抽取佣金，另鼓吹、誘使缺錢之泰籍女子從事性交易，以從中賺取更多不法暴利，據估計該集團每月不法獲利可達近百萬元。

全案經苗栗警分局結合苗縣警察局外事科及內政部移民署桃園市專勤隊共同組成專案小組實施佈線查緝，偵訊後，江嫌等3人依違反刑法妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法移送法辦，非法泰籍女子則由移民署收容、遣返。

苗栗警分局今日表示，政府提供新南向國家以免簽證入出境我國制度立意良善，惟不容許非法集團牟利與剝削他人，也呼籲業者，切勿心存僥倖從事媒介非法色情行為，警方將持續與移民署密 切合作，強化跨境犯罪打擊力道，守護社會治安與台灣國際形象。

