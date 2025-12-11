兩名泰國籍女子為了獲取高額報酬，竟以人體運毒方式將海洛因吞入腹中及塞入體內，企圖走私入境台灣。海巡署台中查緝隊接獲情資後，於小港機場入境口埋伏，成功逮捕兩名嫌犯。經醫院X光檢查發現，兩人腸道內充滿顆粒狀異物，在警方戒護下服用瀉藥，歷時10多小時，排出105顆以橡膠包裹的海洛因，總重664公克，市價約830萬元，濃度高達79%，足供2萬5千人次吸食。

泰女「體內塞105顆毒」入境台灣遭逮，排出664公克海洛因。(圖／TVBS)

海巡署台中查緝隊於8月份接獲情資，得知有兩名泰國籍女子涉嫌以人體方式運毒入境。查緝人員在小港機場入境口埋伏，嫌犯一落地即被逮捕。X光檢查顯示，兩人腸道內充滿顆粒狀異物，確認為海洛因毒品。其中一名嫌犯透過翻譯表示，她一次吞了50顆毒品包。查緝人員見狀立即聯繫醫院急診室，要求嫌犯服用瀉藥將毒品排出體外。

廣告 廣告

經醫院X光檢查發現，兩人腸道內充滿顆粒狀異物。(圖／TVBS)

根據了解，這兩名泰國籍女子不僅用吞的方式，還用後面塞的方式藏毒。在警方戒護下，兩人在醫院花了10多個小時，順利排出105顆大小不一、以橡膠包裹的海洛因。台中查緝隊副隊長賴威翔表示，查緝人員強忍惡臭陪同及監控犯嫌將毒品排出體外。

泰國籍女子不僅用吞的方式，還用後面塞的方式藏毒。(圖／TVBS)

警方調查發現，這是泰國販毒集團企圖運毒來台的行動。集團透過高額報酬吸引兩名泰國女子犯罪，先給予1千美金作為訂金，事成後再分別給予8萬與12萬元的酬勞。賴威翔表示，這兩名泰國籍女子因經濟困頓且不諳法律，遭運毒集團以高額報酬吸收利用，走私第一級毒品海洛因664公克，市價約新台幣830萬元，可供2萬5千人吸食。

這兩名泰國籍女子因經濟困頓且不諳法律，遭運毒集團以高額報酬吸收利用。(圖／TVBS)

全案已依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。這兩名嫌犯為了賺取快錢而賭上性命，如今不僅賺不到錢，還將面臨運輸一級毒品的重罪，可能被判處10年以上徒刑才能重回家鄉。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

免費遊台還拿錢！2泰女「口吞塞肛」海洛因 體內驚藏百顆毒球

國旗遮掩運毒船！海上偷運718公斤大麻.海洛因 市值15億

慟！檳榔攤老闆娘遭數刀刺死 家屬認屍哭斷腸

18歲詐欺通緝犯參加廟會遇警！掙脫逃跑失敗 搜出毒品GG了

