泰媒邀多國代表談年終感言 藍夏禮：台灣是理想夥伴

（中央社台北31日電）邁向2026年新年之際，駐泰代表藍夏禮和德國、澳洲、印度、亞塞拜然、俄羅斯及韓國等國駐泰使節，在泰國最大報「泰叻報」發表2025年年終感言，傳遞新年祝福與展望。

泰國第一大報「泰叻報」（Thai Rath）今天以「看見多邊關係的機會」為題，在國際版以全版大版面刊登台灣駐泰代表藍夏禮等7國駐泰使節就雙邊經濟與安全韌性等議題發表看法。

駐泰代表處今天發布新聞稿表示，藍夏禮表示，台灣是泰國推動經濟多元化與強化韌性安全方面，最理想的合作夥伴。他解釋，因為台灣具有一切所需的關鍵條件，包括強大的製造能力、彼此的合作經驗以及相近的文化背景，更是全球半導體與資訊科技（ICT）產業的領先者，擁有上游到下游的完整產業生態。

藍夏禮指出，台灣與泰國在過往已有成功的合作經驗基礎，例如由泰國拉瑪九世蒲美蓬大帝推動的「皇家計畫」；且現在台灣是泰國第四大外資來源國，有約20萬名台灣人在泰國工作及居住，加上陸續將有另一波台灣企業對來泰國投資深感興趣，這些都是台泰具龐大商機潛力的最佳明證，另外，台灣人民的友善特質與台泰文化的相近性，促成台泰之間緊密的文化、觀光與教育等交流。

藍夏禮強調，台灣人民熱愛和平、友善親切，既富創意又誠實守法，靈活且遵循制度。台灣在全球的傑出表現證明台灣是國際值得信賴的夥伴，且具有高效率及勤奮精神，並指出，台泰若能以務實方式攜手合作，必能建立互補互利的夥伴關係，並為泰國在智慧醫療、智慧城市與智慧農業等領域帶來高度韌性，進而有利提升泰國未來的經濟韌性與成長。

為持續拓展台泰的務實合作關係，藍夏禮表示駐泰代表處近期已正式啟動「台泰科技人才服務平台」，為台泰雙邊相關領域提供專業媒合及解決方案，期盼各界與代表處聯繫，在2026年一起攜手合作、共創成長。（編輯：田瑞華）1141231