泰學界關注日中與台海 學者：強化韌性可防中國入侵

（中央社記者李宗憲曼谷21日專電）泰國智庫今天舉行聚焦俄烏戰爭與東亞地緣政治的論壇，學者提及日中關係升溫及台海情勢，並指出俄烏戰爭為中國提供重要案例，將影響北京對台政策。不過，台灣的國家韌性和民間防衛能力仍是阻止中國採取行動的重要力量。

泰國朱拉隆功大學安全與國際議題研究所（ISIS）今天舉行名為「對烏克蘭的戰爭：人道挑戰、和平前景及其對東協和東亞地緣政治的影響」論壇，學者除討論俄烏戰爭、泰柬邊境衝突和緬甸危機，也提及持續升溫的日中關係和台海情勢。

朱拉隆功大學國際關係系助理教授巴努巴特拉（Bhanubhatra Jittiang）表示，當前國際法在烏俄戰爭中顯得脆弱，這種情況若延伸至東亞，將難以阻止大國在區域內恣意而為。

他指出，「一旦國際社會容許某個大國以各種理由侵犯他國主權，其他國家也會以此為先例仿效」，並解釋「一個錯誤的例子，會成為其他國家合理化自身行動的許可」。

他呼籲，中小型國家應共同施加壓力以維護國際規範的正當性，避免錯誤的先例削弱國際法在南海或台海等區域衝突中的約束力。

針對台海情勢，朱拉隆功大學國際關係系副教授納塔南（Natthanan Kunnamas）則表示，俄烏戰爭為中國提供重要案例，將影響北京對台政策。她向中央社指出，中國在評估是否入侵台灣時會考量國際制裁、經濟影響以及核武能力等因素。

納塔南舉例，中國一直在密切關注俄烏戰爭事態發展，並評估國際社會對俄羅斯的制裁和反應，為此中國試圖建立全新的金融系統以替代SWIFT系統，同時中國也在發展半導體產業以減少對台灣晶片的依賴。全名「環球銀行金融電信協會」的SWIFT總部位於比利時，是全球200多國數以千計金融機構使用的合作社，提供安全的跨境轉帳溝通體系。

除了以上考量，她還指出，台灣自身的國家韌性、民間防衛準備與社會動員能力，是阻止中國採取軍事行動的重要因素之一。

2022年諾貝爾和平獎得主、烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）也是論壇的講者之一，並在論壇結束後接受中央社專訪。

馬特維丘克呼籲，國際社會對俄羅斯採取更有力措施，包括動用凍結資產協助烏克蘭自衛與重建，並強調「若普丁的侵略行為未受懲處，將鼓勵其他威權領導人效法，而對包括台灣在內的區域安全構成潛在威脅」。

馬特維丘克提出與納塔南類似的觀點。她說：「中國正在密切關注事態發展，國際社會對俄羅斯的措施將影響北京的決策。」

馬特維丘克表示，她想告訴台灣人，別把安全與和平視為理所當然，這需要持續的決心與努力。民眾不能把這份責任僅僅推卸給政治領袖或其他人。

她呼籲，包括台灣社會在內，建立多元防護體系並為各種情境做好準備是每個社會的責任。（編輯：田瑞華）1141121