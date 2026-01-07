泰學者分析日中緊張：中國施壓意在警告台灣及美歐

（中央社記者李宗憲曼谷7日專電）泰國學者提文今天發表長文分析日中關係，指日本對台灣議題表態趨於強硬而引發中國反彈，使東亞局勢升溫。他認為，中國對日本的反擊與打壓不僅針對日本，也是在警告台灣及美歐等國勿在台灣議題上越線。

泰媒The101今天發布朱拉隆功大學政治系助理教授提文（Teewin Suputtikun）針對中日關係的專文，文章探討近期中日緊張關係、日本首相高市早苗面對中國反擊與施壓的應對策略，並分析中國施壓的真正目的。

高市早苗去年在國會提出「台灣有事可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權，隨後中國在經濟上和社會輿論上對日本強硬施壓。提文分析指出，高市早苗的說法被外界解讀為指出台海和平「與日本安全直接相關」。

提文認為，北京的施壓對象不僅是日本，同時也針對台灣、歐洲與美國給予警告，包括阻止台灣及所謂「志同道合國家」對台灣的支持，因「中國擔心台灣正獲得優勢，並可能變得更加大膽，進一步強化對中國的對抗態度」，而針對美國，中國也試圖測試日美同盟在美國政局變動下的穩定性。

提文在文中寫道，「多方同時支持（台灣）將阻礙中國孤立台灣及使台灣無法獲得國際承認的策略，這項策略也將降低民進黨在台灣的支持率」，然而，台灣仍然享有來自自由民主國家的強大支持。

另外，提文還表示，面對中國利用稀土礦與市場依賴作為經濟武器反擊日本，高市早苗政府並未屈服，反而促使日本加速推動「經濟安全」策略，降低依賴中國供應鏈，並持續深化與台灣在半導體等高科技領域的合作。

泰媒The101報導，在日本國內，中國的強硬反擊反而促成日本民意團結。多項民調指出，多數日本民眾支持政府不向中國低頭，防衛政策也因此獲得更高的正當性。（編輯：韋樞）1150107