泰安溫泉泡湯驚魂！落石擊中休旅車 玻璃破裂、引擎蓋凹陷

【記者鮮明／苗栗報導】台北市1名房姓男子10日開車前往苗栗泰安溫泉泡湯，行經苗62線6.5公里處遭到大小如磚塊的落石擊中，造成前擋風玻璃右側破裂，所幸無人受傷。

這起事故發生在昨天上午11時36分，來自台北市的29歲房姓男子駕駛休旅車，沿苗62線由大湖往泰安方向行駛，打算前往泰安溫泉泡湯，行經6.5公里處時突遭磚塊大小的落石擊中。

房男嚇了一跳，立即停車查看，發現右前擋風玻璃及右側車門受損，引擎蓋也有凹痕；所幸無人受傷，車輛仍可正常行駛，現場未影響交通動線。

大湖警分局獲報到場處理，房男經檢測無酒精反應，後續由警方通報相關單位加強該路段巡查，以維護用路人行車安全。

大湖警分局呼籲，行經山區道路易有落石情形，請用路人行經相關路段時提高警覺，注意行車安全。

駕駛從台北到泰安溫泉泡湯，途中被落石擊中車子。民眾提供

落石大小有如磚塊。民眾提供

車子引擎蓋也受損。民眾提供

