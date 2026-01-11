「泰安第一湯」傳憾事！73歲老翁警光山莊泡溫泉 不幸溺斃

位於泰安溫泉區的泰安警光山莊，今日傳出老翁泡大眾池溺斃的不幸事件，圖為泰安警光山莊外觀。（翻攝苗栗縣警察局官網）

有「泰安第一湯」美譽的苗栗泰安警光山莊今（11日）下午傳出溺水事件，一名73歲的李姓老翁與家人前往泡湯，不明原因在溫泉大眾池溺水，經緊急送醫搶救，最後仍宣告不治。警方不排除是老翁自身健康因素導致不幸，但詳細原因有待進一步釐清。

日治時期就已聞名，當時被稱為「上島溫泉」，又稱「虎山溫泉」，現在也是苗栗知名的溫泉景點。這次發生意外的泰安警光山莊，隸屬於苗栗縣警察局，山莊內設有溫泉，因為位於泰安溫泉源頭，有「泰安第一湯」美譽，除了提供警察人員及相關警政工作人員使用，也對外開放一般民眾享受泡湯樂趣，每人每次收費為新台幣100元。

發生意外的泰安警光山莊，溫泉大眾池對外開放，分為男湯和女湯。（民眾提供）

根據警方初步調查，73歲的李姓老翁今日下午和妻子、兒子前往消費，但過程中不明原因發生溺水，現場民眾見狀緊急呼救，山莊也通報消防分隊前往處理，但將老翁送醫搶救，最後仍回天乏術。

目前警方不排除可能是老翁自身健康因素導致，明日檢察官將會同法醫相驗遺體，詳細死因有待檢警進一步釐清。

