「泰安第一湯」出意外！73歲翁大眾池泡湯溺水 妻兒同行目睹送醫不治

社會中心／苗栗報導

苗栗泰安警光山莊。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣泰安鄉知名的警光山莊於11日下午發生一起不幸意外。一名李姓老翁（73歲）與妻兒前往該處大眾池泡湯時，突因不明原因溺水。現場民眾發現後緊急將其救起並通報求助，雖經警消火速送醫搶救，李翁仍不幸於當日下午2時22分宣告不治。檢警預計於今日進行相驗，以釐清確切死因。

轄區大湖警分局指出，這起意外發生於11日下午1時26分。當時李姓老翁偕同妻子與兒子，一同前往位於泰安溫泉源頭的「警光山莊」大眾池泡湯放鬆。不料，過程中，李翁疑似身體不適或因故溺水沈入水中，旁人見狀立即合力將其拉上岸，山莊主任隨即通報119救援。泰安消防分隊趕抵現場接手處置，並將患者緊急送往醫院，無奈經醫師全力搶救，仍回天乏術。

廣告 廣告

73歲翁到泰安警光山莊泡溫泉，卻在大眾池溺水亡。（圖／翻攝畫面）

發生事故的泰安警光山莊隸屬於苗栗縣警察局，歷史相當悠久且水質優良。該處早在日據時代即以「上島溫泉」（又稱虎山溫泉）聞名，當時設有「警察療養所」。二戰結束後更名為上島警察招待所，直到1978年6月，已故總統蔣經國視察時認為原名不雅，才親自命名為現在熟知的「泰安溫泉」，有「泰安第一湯」美稱，是許多民眾喜愛的泡湯勝地。

針對這起不幸意外，警方表示，全案將報請苗栗地方檢察署相驗，以確認死者確切死因。大湖警分局也特別呼籲，近期氣溫變化大，民眾從事泡湯或戲水活動時，務必隨時留意自身身體狀況，若感到頭暈、胸悶等不適，應立即停止活動並向現場人員求助，以免發生危險。

更多三立新聞網報導

台以軍事合作惹怒北京？揭秘中在特拉維夫「關係網」 監控鐵穹輸台內幕

遭控撞死人只賠12萬？楊傑宇認了妻封鎖家屬 喊冤曝「這關鍵」絕無卸責

委內瑞拉欠債4.7兆怎還？新政府若祭「這招」 最大苦主中國恐血本無歸

太子集團首腦妻睡500萬床、家中竟養鯊魚！陳志落網急刪光炫富照

