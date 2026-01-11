「泰安第一湯」出意外！73歲翁大眾池泡湯溺水 妻兒同行目睹送醫不治
社會中心／苗栗報導
苗栗縣泰安鄉知名的警光山莊於11日下午發生一起不幸意外。一名李姓老翁（73歲）與妻兒前往該處大眾池泡湯時，突因不明原因溺水。現場民眾發現後緊急將其救起並通報求助，雖經警消火速送醫搶救，李翁仍不幸於當日下午2時22分宣告不治。檢警預計於今日進行相驗，以釐清確切死因。
轄區大湖警分局指出，這起意外發生於11日下午1時26分。當時李姓老翁偕同妻子與兒子，一同前往位於泰安溫泉源頭的「警光山莊」大眾池泡湯放鬆。不料，過程中，李翁疑似身體不適或因故溺水沈入水中，旁人見狀立即合力將其拉上岸，山莊主任隨即通報119救援。泰安消防分隊趕抵現場接手處置，並將患者緊急送往醫院，無奈經醫師全力搶救，仍回天乏術。
發生事故的泰安警光山莊隸屬於苗栗縣警察局，歷史相當悠久且水質優良。該處早在日據時代即以「上島溫泉」（又稱虎山溫泉）聞名，當時設有「警察療養所」。二戰結束後更名為上島警察招待所，直到1978年6月，已故總統蔣經國視察時認為原名不雅，才親自命名為現在熟知的「泰安溫泉」，有「泰安第一湯」美稱，是許多民眾喜愛的泡湯勝地。
針對這起不幸意外，警方表示，全案將報請苗栗地方檢察署相驗，以確認死者確切死因。大湖警分局也特別呼籲，近期氣溫變化大，民眾從事泡湯或戲水活動時，務必隨時留意自身身體狀況，若感到頭暈、胸悶等不適，應立即停止活動並向現場人員求助，以免發生危險。
更多三立新聞網報導
台以軍事合作惹怒北京？揭秘中在特拉維夫「關係網」 監控鐵穹輸台內幕
遭控撞死人只賠12萬？楊傑宇認了妻封鎖家屬 喊冤曝「這關鍵」絕無卸責
委內瑞拉欠債4.7兆怎還？新政府若祭「這招」 最大苦主中國恐血本無歸
太子集團首腦妻睡500萬床、家中竟養鯊魚！陳志落網急刪光炫富照
其他人也在看
又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」
首次上稿：01/11 12:09更新時間：01/11 12:45（更新捷警隊說明）即時中心／顏一軒、謝宛錚報導昨（10）日傍晚5時20分許，一名22歲陳姓男大生與友人在北捷台北車站M7出口旁廣場玩「寶可夢」（Pokémon）團戰遊戲時，突然遭一名45歲曹姓男子使出「無影腳」攻擊，嚇得兩人趕緊逃離現場。對此，轄區中正一警分局今（11）日說明，由於被害人不願提起告訴，因此警方將依違反《社維法》進行裁罰。民視 ・ 15 小時前 ・ 19
新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 陳崇翰 新北報導又有隨機持刀攻擊事件！週日晚上8點左右，新北市金山一間便利商店前，一名翁姓男子雙手持刀，隨機攔停路過的車輛，作勢攻擊，附近民眾全都嚇壞了，警方獲報到場，男子還企圖衝撞巡邏車，直到警察對空鳴槍才將人制伏帶回警局，在他身上驗出毒品反應。夜間大馬路上，一名身材壯碩的男子，兩手分別拿著短刀以及鐮刀，對著路過的車輛揮砍、大聲咆哮，有駕駛嚇得倒車逃離，但沒想到男子還衝上前追車，場面相當火爆。警方獲報後，火速到場，但嫌犯絲毫不肯配合，還企圖逃跑、衝撞員警，逼得員警對空鳴槍，最終才將人攔下，壓制上銬。新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車（圖／民視新聞）只不過圍捕過程中，有5名員警被攻擊，受到輕微擦挫傷。聲源：目擊民眾魏先生：「他是一直在那條路這樣轉圈，後來在一個紅綠燈下面，被警察攔下來，好像就是在繞，躲警察跑給警察追。」事情發生在11號晚上將近8點，新北市金山區環金、中正路口的超商前，嫌犯見到警方到場後，還駕車逃逸，途中多次迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，初步了解這名44歲的翁姓嫌犯，過去是猛男秀舞者，現在則擔任保全，遭逮後警方也在車上搜出，毒品"依托咪酯"，被帶回警局仍持續失控，也被依法送辦。新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車（圖／民視新聞）金山分局副分局長 揚昇叡：「全案後續將依恐嚇公眾、公共危險、妨害公務、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，另就其危險駕駛行為，將依違反道交條例逕行舉發。」男子的車上，甚至還載著猛男秀的招牌，究竟是因為吸毒失去控制，還是有其他原因，還有待警方進一步調查釐清。原文出處：新北「隨機攔車砍人」5警圍捕受傷 嫌開皮卡衝撞巡邏車 更多民視新聞報導最新／驚悚畫面曝光！金山毒駕男「持雙刀」作勢隨機攻擊 警圍捕抓到了動作太慢被辭退! 前員工半年後持刀埋伏"砍傷老闆娘"疑感情糾紛釀殺機！基隆45歲男遭砍 附近攤商：三年輕人匆忙逃跑民視影音 ・ 6 小時前 ・ 4
怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢
台北市1名22歲陳姓男大生，10日傍晚5時20分偕楊姓友人（21歲）坐在捷運台北車站M7出口旁廣場，一同進行寶可夢遊戲團戰時，曹姓男子（45歲）突然靠近，並對著2人出腳狠踢，陳、楊2人急忙跑離現場，並在站務人員協助下報警處理；警方到場後發現，曹男言行舉止異於常人，遂將他強制送醫治療，後續將依社維法函請簡易庭裁罰；至於曹男涉及謊報鬥毆部分，警方將依誣告罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
太子首腦陳志被抓、妻沒事？律師見1跡象中共恐有盤算：他還有利用價值
涉嫌經營龐大詐騙帝國的「太子集團」（Prince Group）創辦人陳志，近日於柬埔寨金邊遭逮捕，並由中國公安押解回國。柬埔寨副總理孫占托證實，此行動是中柬2國歷經數月聯合偵查的成果，柬方在修法撤銷陳志公民身分並掌握確切證據後，依先前與中方達成的協議執行逮捕移交。對此，律師陳君瑋直指，陳志妻子沒有一起被抓捕，不符合中共打貪腐的邏輯，認為背後恐怕另有盤算，引起議論。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言
荒唐毒父曾皮帶抽幼子、勒岳母脖子 老來貧病索扶養費遭法官打臉
台東一名老翁年輕時不僅沉溺毒品、酗酒、不養家，更對妻兒實施嚴重的暴力行為，甚至在年幼子女面前毆打妻子，並因孩子哭鬧就用皮帶抽打年僅3、4歲的幼童。如今他因病喪失工作能力，淪為貧困身障人士，回頭要求多年未見的子女每月給付扶養費，但台東地方法院審理後認為，這名父親當年行為惡劣且情節重大，若強迫子女扶養顯自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
勉強工作拚勞保年資 選錯給付…白搭
很多人都以為勞保年資愈長、能領愈多老年給付，但值得注意的是，勞保年資愈長，僅對領取勞保老年年金愈有利；對於打算一次請領勞...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
自然漫遊 沉浸春日浪漫風光
士林、北投擁有豐富的自然風光與人文風情，從承載百年溫泉文化的北投到具多樣生態的...信傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
中國娃娃唱到全場暴動！王彩樺卻一摔成《WE ARE》所有焦點
除夕特別節目向來是華人圈闔家守歲的重要時刻，而《WE ARE 我們的除夕夜》憑藉跨國卡司與高話題演出，成功在年節檔期掀起討論熱潮。回顧上一屆節目，不僅勾起滿滿回憶殺，也意外製造出讓觀眾捏把冷汗的驚險瞬間。2026年《WE ARE 我們的除夕夜》於今（10）日晚間6時進行錄影，節目將於下月16日除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
皮卡停路邊「自燃」冒火！ 濃煙竄天際幸無人傷亡
台中市 / 綜合報導 台中市北區英才路，1輛皮卡車突然起火燃燒，車頭冒出熊熊火光，伴隨著濃煙不斷向上竄，路過的車輛都向旁邊閃避，畫面相當驚險，所幸消防人員迅速到場，10分鐘內撲滅火勢，沒有造成人員傷亡。而中壢也同樣傳出火燒車意外，專家分析火燒車和低溫沒有絕對因果關係，但天冷確實可能讓油管因熱脹冷縮，增加漏油風險。民眾從遠方看到路邊車輛燒起來，用手機拍下驚險畫面，畫面中濃煙直竄好幾公尺高的大樓，將上空視線都遮蔽起來，火勢蔓延太大，旁邊好幾輛汽車經過都靠邊邊走，不敢太靠近，消防人員獲報趕到現場，拉起水線對準車頭猛噴，車頭瞬間冒起白煙，10分鐘內就將火勢撲滅。目擊民眾說：「(駕駛)在講電話，應該是在求救吧，還是什麼之類，然後她的車就開始有火花出現，應該不到十分鐘就開始燒起來了。」這是發生在台中北區英才路，昨(9)日晚上7點多，警方調查，駕駛是32歲沈姓女子，當時下車辦事，沒有熄火將車輛停在路邊，沒想到起火燃燒，幸好沒有人員傷亡。同樣發生火燒車的還有中壢1處住宅區，橘紅色火焰伴隨著濃煙，直竄空中，目擊民眾想找滅火器沒找到，只能趕快打119報案，台中、中壢，都在寒冬裡發生火燒車，專家分析汽車自燃，多半與電路、油管異常有關。修車業者石先生說：「一般來講都是引擎室受損之後，有可能是擠壓到電池造成短路，或者是它的油管斷裂漏油。」汽車技師林奕勳說：「天冷的時候，汽油的油管它會產生熱脹冷縮，一快一慢之間，金屬油管與橡皮油管中間，就會產生縫隙。」專家分析，火燒車和低溫沒有絕對因果關係，但天冷確實可能讓油管因熱脹冷縮，產生縫隙增加漏油風險，另外車輛如果加裝露營相關電子設備，也可能因為電路複雜造成短路引發火災。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
天冷「鬧血荒」存量剩4.3天！ 紫南宮捐血送馬年錢母「追血」
冷氣團一波波，影響民眾捐血意願，最近血庫「鬧血荒」存量剩4.3天，台中捐血中心特別與南投竹山紫南宮舉辦「捐血送錢母」，只要捐血就能獲得最新馬年「馬上發財」錢母，盼藉此「追血」紓解血庫壓力。台中捐血中心表示，近期天氣寒冷，其轄管的台中、彰化、南投、雲林4縣市捐血情況都不佳，捐血人數僅平時的7成，以致血自由時報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
輔大後門停車場驚傳砸車！ 受害運將嚇壞：被尋仇
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導生財工具被砸，讓小黃運將氣炸了！地點是在新北市輔仁大學後門的一處戶外停車場，有一名運將把愛車停在這邊7天，來牽車時，發現車窗被砸破，車牌也遭到破壞，他懷疑犯案的嫌犯，可能不滿運將和與他女友走得太近，因此被尋仇！現在警方調閱監視器，要鎖定犯案對象。民視 ・ 17 小時前 ・ 1
籲立院盡速審議院版財劃法 卓揆:對65歲以上人口有加碼
政治中心／綜合報導行政院長卓榮泰今天到雲林，視察運動設施規劃，提到台灣已進入超高齡社會，而院版財劃法針對65歲以上人口有加碼，會給老人更多照顧，也強調院版的分配更公平，且地方政府拿到的錢不會比較少，對著台下國民立委張嘉郡喊話，希望在野黨能支持盡速審議。在運動部長李洋陪同下，行政院長卓榮泰南下雲林，視察運動設施規劃情形。卓揆強調院版財劃法的地方統籌分配稅款分配更公平，喊話立法院院版財劃法盡速審議。（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰：「（全國人口）2329萬人，65歲以上的有467萬人，比例達到20.6%，已經到達一個超高齡的社會了，因此未來行政院的財劃法，我們對65歲以上的，人口結構會有加碼，14歲以下的人口結構也有加碼，就不是以一個人來計算，而是用他不同的年齡層來計算。」面對台灣進入超高齡社會，卓榮泰趁機強調院版財劃法針對老年人口有加權，而台下正坐著唯一國民黨立委張嘉郡。行政院長卓榮泰：「誠懇希望立法院能夠好好地看一下，中央的院版財劃法，跟今年的新財劃法有什麼不同，比較之下可以的話，儘早我們完成審議，當它通過之後，就可以讓地方重新計算明年，所有的關於統籌分配稅款，一般性補助跟計畫型補助。」由於張嘉郡與民進黨立委劉建國將參選雲林縣長，兩人週六都出席，還留下罕見同框合照，但致詞還是聞得出煙硝味。有意角逐雲林縣長的劉建國與張嘉郡罕見同框。（圖／民視新聞）立委（國）張嘉郡：「我們有提案說希望（老農年金），能夠提高到一萬二，但目前院版可能是一萬出頭，希望說這個院長再加碼，農民儲蓄保險這個儲蓄金，院版是說提高到六成，就是政府幫我們讓青年農民多負擔一點。」立委（民）劉建國：「總預算要審啦~總預算不審的話，這些要增加的也都沒有，我還是拜託支持行政院財劃法版本，對農業縣的加權，對老年人口比例眾多縣市的加權，才是真正可以幫助我們雲林縣。」張嘉郡向卓揆喊話老農年金加碼至1.2萬，劉建國接著馬上呼籲在野速審總預算案，公開反將一軍。原文出處：籲立院盡速審議院版財劃法 卓揆:對65歲以上人口有加碼 更多民視新聞報導稱討論「代理孕母」不應潑髒水 陳菁徽拋震撼彈：退出相關條文審查辛柏毅失聯藍委集氣翻車 海中合掌「大佔C位」挨轟！游智彬又來亂！高舉「漢奸」標語慘遭圍毆 石平笑回：沒什麼好怕民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
低溫急凍！彰化24小時內「51人急送醫」⋯2人在家突沒了呼吸心跳
全台近日溫度驟降，多縣市低溫跌破10度以下。自昨（10）日上午8時至今日上午8時止，24小時內彰化縣共有51人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有2名長輩甚至失去生命跡象。對此消防署提醒，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作、並添加保暖衣物。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
嘗一口節慶滋味 尋味老台北風味糕點
糕點與廟會、祭典及傳統節慶緊密相關，也隨著時代與文化交融持續創新。作為台北老城區信傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
半夜有人按電鈴！ 住戶驚醒見陌生女「按整排門鈴」｜#鏡新聞
雲林一名女子，昨（1/9）日凌晨2點多，特地搭計程車到斗六一處住宅區，連續按了好幾戶的門鈴，引發住戶恐慌。而且她不只按一次，短短2、30分鐘內按了4、5次門鈴，住戶被吵醒，看到外頭是陌生人，不敢隨便開門，打電話報警。而警方到場時，這名女子已經不見蹤影，而且警方還說單純按門鈴不構成擾民，讓住戶相當無奈。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
台中太平暗夜火警！鐵皮工廠全面燃燒⋯波及路邊機車 驚悚火勢直衝天際
台中市太平區驚傳暗夜大火！昨（10）日晚間10時許，位於大源九街一處鐵皮工廠竄出火舌，火勢瞬間延燒，整個工廠陷入火海，火光照亮黑夜，警消人員獲報趕抵立即架設水線灌救，成功將火勢控制，但工廠已付之一炬，停放在附近的機車甚至被波及燒毀，所幸並未造成人員傷亡，至於起火原因有待進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
紐約州府嚴查223家醫美 87家涉違規遭停業或吊銷執照
紐約州務院(Department of State)8日發布警示，提醒民眾在接受「醫美診所」(Med Spa)服務時提高...世界日報World Journal ・ 11 小時前 ・ 發表留言
斧頭狂男出沒！宜蘭學區隨機揮舞逼近路人 警5分鐘火速壓制
宜蘭市街頭昨（10）日下午驚傳駭人的「隨機持斧」無差別攻擊案！一名58歲蔡姓男子，光天化日之下竟手持一把鋒利斧頭與拐杖，突然衝到馬路邊對著往來人車瘋狂咆哮，甚至作勢逼近路人。畫面曝光後在當地社群引爆恐慌，家長紛紛驚呼「那邊都是騎車上下課的學生，太恐怖了！」所幸宜蘭警方獲報後，短短5分鐘內即趕抵現場將人壓制。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
北捷車廂內口角衝突！女子失控喊「要殺人」 警方帶回未發現違禁物品
台北捷運新蘆線古亭站10日晚間，一名女子在列車行進間與其他乘客發生爭執，情緒激動之下大喊「要殺人」，導致車廂內乘客驚慌，有民眾緊急按下對講機通報。警方接獲報案立即派員到場處理，將涉事女子帶下列車，並聯繫家屬處理。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 1
遊覽車司機作勢「折枝開路」 違闖梅園進退兩難
南投縣 / 綜合報導 南投信義鄉梅花盛開，吸引大批遊客上山賞花，但狹小的園區道路，卻有一輛紅色大型遊覽車違規開了進來，因為車體太長，卡在彎道過不去，整輛車動彈不得，司機疑似為了過彎，還打算動手折斷路旁的梅樹枝條，離譜的行徑，全被民眾錄了下來。紅色的遊覽車，開進了梅園，司機要過彎，但車體太長，轉不過去，民眾說：「為什麼把遊覽車開進來，不能進來吧。」遊覽車司機又是前進又是後退，來來回回試了好幾次，但山路狹窄，加上路邊有其他車輛停放，實在是彎不過去，這個時候司機打開車門下車，走到梅樹的旁邊，打算動手折斷樹枝，民眾說：「欸欸欸，你為什麼可以拔梅樹，太誇張了吧。」看到有民眾制止司機趕快回到車上，這裡是南投信義鄉土場梅區，正值花期許多遊客上山賞梅，昨(9)日上午，民眾發現狹小的賞梅路段，遊覽車開了進來，甚至還停在路邊，交通受到不小影響，當地居民說：「太扯了。」其他遊客說：「多少會影響吧，不太適合，路太小。」誇張的行徑，都被遊客拍下，警方提醒，遊覽車司機的行為已經觸法，南投縣信義警分局副分局長吳子正說：「該路段為公告禁止甲類大客車行駛路段，已違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣1800元以下罰鍰，並記違規點數一點。」遊覽車司機如果動手折斷梅樹的樹枝，也可能觸犯刑法毀損罪，梅花盛開卻發生賞梅的交通亂象，讓其他遊客相當傻眼。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1