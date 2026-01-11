「泰安第一湯」驚傳溺水意外 73歲翁警光山莊大眾池溺斃

苗栗縣泰安警光山莊11日下午發生溺水事件，73歲老翁於大眾溫泉池溺水，送醫後仍宣告不治。（圖／報系資料照）

苗栗縣泰安鄉警光山莊11日下午發生溺水意外，一名73歲老翁在大眾溫泉池泡湯時，因不明原因溺水，經現場民眾發現求救並送醫搶救，仍宣告不治，檢警預計於明日相驗釐清死因。

轄區大湖警分局表示，老翁與妻子及兒子一同前往泰安警光山莊泡湯，期間老翁在大眾池內疑似身體不適，而發生溺水，經其他民眾發現後立即通報山莊人員求助。

泰安消防分隊獲報後迅速到場，將老翁送往醫院急救，但仍因傷重回天乏術。初步研判，不排除為身體因素導致意外，詳細死因及事發經過，仍待檢警相驗後進一步釐清。

廣告 廣告

泰安警光山莊位處泰安溫泉源頭,有「泰安第一湯」之稱，吸引許多警職人員及其他協助警政業務的人員前往泡湯。除服務警職人員及其他協助警政業務人員住宿、泡湯，大眾池也對外開放。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

演員夫妻驚傳開車撞死人！家屬轟「跪完就封鎖」 楊傑宇親回：老婆害怕

南投彩券行「8百萬頭獎」沒人領！台彩緊急尋人 充公倒數24小時

6架私人飛機和金鋼琴！ 陳志落網 網瘋傳「炫富老婆」是她