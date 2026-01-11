泰安警光山莊溫泉大眾池傳意外 老翁泡溫泉溺斃

中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗泰安鄉警光山莊，11日下午，發生一起泡溫泉溺斃意外！一名73歲老翁與家人到警光山莊大眾池泡湯時，突然失去意識昏迷後溺水，警消獲報到場，老翁已經失去生命跡象，送醫搶救後宣告不治。

救護人員，對地上老翁，實施心肺復甦，接著趕緊將人抬上救護車，送往醫院急救。





泡湯到一半出意外!老翁疑失去意識溺斃大眾池（圖／民視新聞）





11日下午1點半左右，苗栗縣消防局接獲報案，說有一名男子，在泰安警光山莊大眾池泡湯時，突然失去意識昏迷後溺水，被民眾發現，緊急報警求助。

泰安消防分隊隊員黃泰瑀：「本分隊接獲派遣，立即出動救護人員兩名前往，到達現場發現，該名男子無呼吸心跳，立即給予CPR及AED處置。」

有百年歷史的泰安警光山莊，位於泰安溫泉源頭，有"泰安第一湯"之稱，特色是有弱鹼性碳酸溫泉，平均水溫約46度，也被稱為"美人湯"，是許多警職人員的泡湯勝地，而會館內的大眾池，對外開放，73歲李姓男子，在事發當天下午，和家人前往泡湯，卻在過程中，發生意外，送醫搶救後，還是宣告不治。





不排除身體因素 老翁溺斃大眾池將相驗釐清死因（圖／民視新聞）





老翁在泡湯過程中，究竟發生什麼事情，怎麼會意外溺斃呢？目前全案已報請檢察官相驗，釐清確切死因。

「泰安第一湯」驚傳溺水意外 73歲翁警光山莊大眾池溺斃

