泰宏海箱運首下單韓造船廠 訂造1.38萬TEU貨櫃船

根據中國大陸相關單位表示，泰國知名貨櫃航運公司―宏海箱運（Regional Container Lines，RCL）持續推動船隊大型化策略，日前首次與韓國造船業合作，向韓國造船海洋旗下的HD現代重工訂造兩艘一萬三千八百TEU貨櫃船，打破多年以來僅向中國大陸造船廠下單慣例。

現代重工指出，該合約總金額約四千三百五十三億韓元（約三億美元），新船將於蔚山造船廠建造，預計在二○二八年十月以前陸續交付，船舶全長三百三十七公尺、船寬五十一公尺、型深二十七點三公尺，採用傳統燃料，並配置脫硫裝置，以降低硫氧化物排放。

據德魯里（Drewry）與克拉克森（Clarksons）市場資料顯示，目前一艘同級船舶新造價約一億四千六百多萬美元，較去年同期下滑約四％，反映出大型貨櫃船市場價格趨於穩定。宏海箱運表示，此次投資展現公司長期布局決心，主要為提升運能、強化燃油效率，並符合未來環保法規，邁向永續發展目標。

這批新船交付後，將成為宏海箱運旗下運能最大船舶。目前該公司船隊中最大船型為四艘一萬二千TEU貨櫃船，由日本今治造船建造，於二○二二年至二○二四年間交付；其餘船舶多為近洋線型與中型貨櫃船。

據Alphaliner昨（十三）日最新統計，宏海箱運（RCL）總運能十萬三千七百三十六TEU（全球市場占比零點三％），全球排名第廿一名，目前營運三十五艘貨櫃船（其中自有船舶二十八艘、租入船舶七艘），租船占比十五％；另有訂造二十艘貨櫃船，運能為十四萬四千一百八十八TEU。

現代重工指出，此次為雙方首次攜手合作，期待未來能拓展更多合作機會。該公司強調，將憑藉環保技術與穩定品質管理，積極開拓國際市場。

韓國造船海洋今年截至目前已承接一百零五艘新船訂單，總金額達一百四十四點九億美元，完成全年接單目標的一半以上，其中貨櫃船訂單高達六十九艘，遠超過二○二四年的二十八艘與二○二三年的二十九艘，顯示市場對環保型大型船舶需求強勁。

業界分析，宏海箱運此次改向韓國造船廠下單，除反映其對高端大型船技術信賴，也顯示全球航商在運能升級與減碳轉型上的競爭正持續升溫。