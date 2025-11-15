泰少女「隆鼻被撞」竟持菜刀猛砍男友頭 驚悚7公分刀傷：不追究

國際中心／程正邦報導

泰國一名女子以為隆鼻被撞壞，失控持刀砍傷男友頭部，在醫院時兩人緊牽著手。（圖／翻攝自khaochononline）

泰國一對年輕情侶在春武里府是拉差區的一間公寓內發生爭執，竟演變成一場驚悚的暴力事件。一名 18 歲女子因誤以為自己的隆鼻部位被男友意外撞壞，在極度驚慌和憤怒之下，失控持菜刀砍向男友頭部，造成一道長達七公分的傷口。然而，這起血腥的意外後續發展卻令人跌破眼鏡，受傷的男友在警方詢問時，竟堅決表示「不追究」，兩人甚至手牽手一同前往醫院，引發當地社會熱議。

爭吵推擠釀禍：一聲「喀」引爆失控情緒

根據泰國媒體《khaochononline》與《曼谷郵報》（Bangkok Post）的報導，事件發生在當地時間 8 日下午 4 時許。春武里府警方接獲報案，指稱一間公寓內有情侶持刀爭吵，導致有人受傷流血。

警方和救援人員趕抵現場時，發現年僅 18 歲的男子洛伊凱（Phasakorn Loikaew）頭部鮮血直流，衣服上沾滿血跡，身旁的女友凱特迪（Pimchanok Ketdee）同樣衣物沾血，神情驚恐。救援人員初步檢查發現，洛伊凱的頭部有一道約 7 公分長的刀傷。

女友凱特迪向警方坦承，兩人當時正在爭吵並互相推擠，混亂中，男友的手不慎撞擊到她剛進行完手術的隆鼻部位。凱特迪表示，她當下聽到像「喀」的一聲，瞬間以為隆鼻手術部位受損或整個鼻子壞掉，情緒在極短時間內完全崩潰失控。在一怒之下，她衝進廚房拿起菜刀，就朝著男友的頭部砍了下去。

急救人員趕到時，這名女子正跨坐在受傷的男友身上。（圖／翻攝自khaochononline）

男友態度堅定：不提告且兩人牽手送醫

凱特迪表示，她在傷害男友後很快就冷靜下來，立即意識到自己的行為鑄下大錯，並向男友表達了深切的歉意。

警方在紀錄完案情後，詢問頭部受傷的洛伊凱是否打算對女友提出傷害告訴時，洛伊凱的回答讓在場人員感到意外，他堅定地回答「我不追究」，明確表示不願對女友提告。

隨後，救援人員立即為洛伊凱進行傷口包紮，並送往醫院進行縫合與治療。令人驚訝的是，儘管經歷了一場菜刀揮砍的驚悚事件，洛伊凱與凱特迪兩人在前往醫院的路上，仍舊緊緊地牽著手，顯示兩人之間的感情連結並未因為這場暴力意外而產生裂痕。

這起案件在泰國社會引發廣泛討論。許多人對於年輕情侶間如此極端的情緒爆發感到震驚，但也對男友在遭受嚴重傷害後仍選擇寬恕的態度感到不解和同情。

