泰山中山及板橋柏翠公托啟用 新北市托育量能居冠

生活中心／李世宸、曾宸洛 新北報導

新北「泰山中山」、「板橋柏翠」兩家公托中心今天舉行聯合開幕儀式，也讓新北公托正式邁向130家里程碑，新北收托名額也一舉提升到6555人，收托量躍升全國第一，新北市長侯友宜更預告，下半年將再開兩家收托中心。

新北市長侯友宜vs. 公托中心人員：「一二一二 gogogo，好穩耶。」和小朋友家長搏感情，新北市長侯友宜，來到新成立的泰山中山公托中心，看見這麼多小朋友，讓他好心情全寫在臉上！新北市長侯友宜vs.媒體：「 年紀最小的粉絲簽名會，最小的作品啦。」視察環境，育兒友善設備這裡應有盡有，同一天，泰山中心和板橋柏翠公托中心都正式開幕，讓新北公托中心數量增加到130家。新北市長侯友宜：「我們已經收托了6555名，再加上私托以及居家托育，所以我們的家外托育率，已經達到45%，超過OECD的36％，也是全國第一。」

泰山中山及板橋柏翠公托啟用 新北市托育量能居全國之冠

新北市長侯友宜出席公托中心開幕活動。（圖／民視新聞）





其中泰山中山公托中心是泰山第3家公托，處新莊泰山交界處，正是人口成長快速，托育需求也大的所在，侯友宜更喊話，持續擴充托育服務量能。新北市長侯友宜：「在下半年我們還有兩家會成立，所以今年一定會達到132家，這就是我們的目標，我們會全力推動，希望我們的托育，能夠滿足我們家長的需求，也能夠讓我們孩子，更平安更健康。」





新北市長侯友宜出席公托中心開幕活動。（圖／民視新聞）





台灣幼兒早期教育協會創會理事長劉百純：「我們最大的希望，其實只有希望寶寶吃的好，睡的好，玩的好，家長就能夠生活的很快樂，然後可以努力的工作，然後這個社會才更有希望。」面對少子化危機，地方政府紛紛加碼提出政策，也推出更友善的親子空間，希望讓年輕人更願意生育。





