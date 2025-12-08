泰山中山青年社宅完工 招租

新北住都中心昨（八）日公告今年最後一波社宅開放申請，此次釋出七處社宅，包含泰山區首座新完工「中山青年社會住宅」與第二波完工招租的「三峽國光二期青年社會住宅（Ｂ區）」，合計五百零八戶，以及新店央北／新莊新豐／五股成州／板橋府中／板橋民權等五處社宅遞補名單申請，提供套房、一房、二房及三房多種房型，滿足家庭多元居住需求。

泰山中山青年社宅鄰近新莊丹鳳生活圈，附近有學校、公園、賣場及公車站等，生活機能豐富。位於捷運中和新蘆線丹鳳站及機場捷運線泰山貴和站之間，交通往來雙北市之間十分便利。

三峽國光二期青年社宅（Ｂ區）位於北大國小及龍埔公園的東西兩側，共二棟建物，鄰近三峽老街、台北大學商圈，採買便利、餐飲機能完整。多線公車可銜接捷運永寧站，一一五年三鶯線通車後交通更臻便利。

新北住都中心副執行長林士森表示，新北市持續以多元方式取得社會住宅房源，並以「只租不售」為政策方向，提供市民穩定且可負擔的居住選擇，期盼協助更多市民安心居住，並提升城市整體居住品質。

面對低生育率與居住負擔上升，新北市推出「育有子女一般戶加籤措施」，未成年子女一名加一支籤、二名加二支籤、三名以上加三支籤，除搭配既有優先戶百分之十的育兒家庭保障戶數，更加倍育兒家庭的中籤率、減輕租屋與育兒壓力。