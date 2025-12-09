泰山企業攜手福利處 推花蓮光復救災紀念酒

記者連琳／臺北報導

為表達企業對國軍災害救援能量的肯定，泰山企業攜手國防部福利事業管理處推出「花蓮光復救災紀念酒」，今（9）日舉行銷售合作簽約暨敬軍捐贈儀式，紀念當馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情時，國軍官兵與各界志工在第一時間投入救援；並致贈花東防衛指揮部一批紀念酒，向投入救災的官兵表達最高敬意。

泰山企業推出「花蓮光復救災紀念酒」，今日於福利處舉行簽約儀式，透過酒品能長久存放的特性，作為這場軍民一心救災行動的紀錄，感謝國軍官兵以行動守護花蓮家園。紀念酒外盒及瓶身以暖色系插畫描繪國軍、救難隊、醫護人員、警察及自發性「鏟子超人」等在救災現場各司其職的身影，象徵守護花蓮的群體力量；酒體選用馬祖高粱連續9年國宴指定，並屢次於國際烈酒大賽獲獎的東湧3年陳高，代表企業對國軍的重視與敬意。

廣告 廣告

泰山企業副總鈕安澤表示，這場長達1個多月的救災行動，國軍官兵與救難團隊在花蓮災區夜以繼日的身影，只要參與其中的國人都深受感動；酒的特性是會隨著時間愈陳愈香，藉此向每一位投入救災的英雄致上最誠摯的謝意。

「花蓮光復救災紀念酒」每瓶容量300毫升，建議售價459元，自明（10）日起於全臺福利站限量販售，國軍官兵於12月10日至12月22日可透過軍方LINE集團進行團購，享優惠價399元；如一般民眾想收藏，則僅於馬祖酒廠臺北展售處少量供貨，請洽泰山官方粉絲團或馬祖酒廠官方粉絲。

(開車不喝酒、安全有保障)