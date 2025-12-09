泰山企業致敬光復英雄 推出花蓮救災紀念酒

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為表彰國軍與志工在花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後的救災付出，泰山企業攜手國防部福利事業管理處，推出「花蓮光復救災紀念酒」，紀念軍民同心守護家園的英雄行動。

泰山企業攜手國防部推出「花蓮光復救災紀念酒」，向國軍與志工在馬太鞍溪堰塞湖潰壩救災中的付出致敬。（泰山企業提供）

今年9月下旬，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成光復鄉嚴重災損，大量泥水沖入市區，導致多人傷亡。災情發生後，國軍弟兄與各界志工第一時間投入救援，不畏危險深入災區，進行撤離、搶險及清理任務，其無私行動獲社會高度肯定，被譽為「光復英雄」，象徵軍民同心、守護家園的堅韌力量。

為致敬救災人員，泰山企業與國防部福利事業管理處合作，推出限量「花蓮光復救災紀念酒」。今（9）日，泰山企業將首批紀念酒贈予陸軍花東防衛指揮部，感謝官兵在堰塞湖潰決災情中夜以繼日投入搶險行動。

泰山行銷副總鈕安澤表示：「這場長達一個多月的救災行動，國軍與救難團隊日夜奮戰的身影，展現了軍愛民、民敬軍的精神。酒會隨時間越陳越香，也象徵紀念永久。我們藉此向每一位投入救災的英雄致上最誠摯謝意。」

紀念酒外盒採暖色系插畫，描繪國軍、救難隊、醫護及警察等在救災現場各司其職的身影，象徵守護花蓮的群體力量。酒體選用馬祖高粱、連續九年國宴指定的東湧三年陳高，45度酒體圓潤醇厚、入口滑順，散發清雅果香與淡梅醬氣息，尾韻乾淨甘甜，並多年於國際烈酒大賽屢獲殊榮，包括台灣唯一獲美國舊金山烈酒大賽鉑金獎的品項。

紀念酒每瓶容量300ml，售價459元。12月10日至12月22日，國軍弟兄可透過軍方LINE群組團購，享優惠價399元。一般民眾則可於馬祖酒廠台北展售處（台北市和平西路二段72號）少量購得。詳情請洽泰山官方粉絲團或馬祖酒廠官方粉絲團。

國軍福利站全台門市查詢：ttps://www.gwsm.gov.tw/gwsmweb/Contents?nodeId=10175

▲禁止酒駕｜未滿十八歲禁止飲酒▲