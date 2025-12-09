泰山企業致敬光復英雄 聯手國防部推出花蓮光復救災紀念酒

▲花蓮光復救災紀念酒全台福利站販售；國軍12/10–12/22 LINE團購399元。一般民眾可至馬祖酒廠台北展售處限量購買。（圖／泰山企業提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】今年9月下旬，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成光復鄉嚴重災損，大量泥水沖入市區，導致多人罹難及傷亡。國軍弟兄與各界志工在第一時間投入救援，以無私行動獲得社會高度肯定。「光復英雄」更象徵軍民同島一命的堅韌力量，展現臺灣在面對災難時的團結意志，感動國內外。為致敬救災人員與光復英雄，泰山企業與國防部福利事業管理處合作，限量推出「花蓮光復救災紀念酒」，透過酒品能長久存放的特性，做為這場軍民一心救災行動的紀錄。泰山企業於今（9）日致贈一批紀念酒予陸軍花東防衛指揮部，以感謝官兵於堰塞湖潰決災情中不眠不休投入搶險、撤離與清理任務，感謝國軍弟兄們以行動守護花蓮家園，面對突如其來的堰塞湖潰決與大面積淹水，扛著鏟子、冒著危險深入災區，用行動守護家園。

廣告 廣告

泰山行銷副總鈕安澤表示：「這場長達一個多月的救災行動，國軍弟兄與救難團隊在花蓮災區夜以繼日的身影，是台灣動森島民不分你我，軍愛民民敬軍的共同付出，只要參與其中的國人都深受感動。酒的特性是會隨著時間越陳越香，也代表了紀念久久；藉此向每一位投入救災的英雄致上最誠摯的謝意。」

「花蓮光復救災紀念酒」外盒以暖色系插畫描繪國軍、救難隊、醫護人員、警察等在救災現場各司其職的身影，象徵守護花蓮的群體力量。酒體選用馬祖高粱連續九年國宴指定的東湧三年陳高，45度酒體圓潤醇厚、入口滑順，散發清雅果香與淡梅醬氣息，尾韻乾淨甘甜，並多年於國際烈酒大賽屢獲殊榮，包括台灣唯一一支獲得美國舊金山烈酒大賽鉑金獎的品項。

今年最具收藏價值的「花蓮光復救災紀念酒」也可以買的到，紀念酒每瓶容量300ml，售價459元，可至全台41家國軍福利站洽詢，國軍弟兄於12月10日至12月22日可透過軍方LINE群組進行團購，享優惠價399元。如一般民眾想購買收藏，則僅於馬祖酒廠台北展售處(台北市和平西路二段72號)少量供貨可以購得；詳情請洽泰山官方粉絲團或馬祖酒廠官方粉絲團。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。