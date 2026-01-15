泰山美食地圖推薦：從健康餐盒開始探索在地好味道（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

從泰山健康餐盒出發 《餐盒研究室》成為新北健康餐的日常選擇

高蛋白飲食不該等同於枯燥無味。當「吃得健康」逐漸成為生活的一部分，如何在每一餐中兼顧營養與口感，也成了許多外食族與健身族正在面對的日常課題。



位於新北市泰山區的餐盒研究室，主打健康餐盒，逐漸在當地市場累積不少客群。品牌創辦人來自餐飲科系出身，長期觀察外食與健身客群的飲食轉變。他指出，隨著健康意識逐年提升，消費者不再只追求「吃得飽」，更重視烹調方式與營養結構，而這正是他投入新北健康餐品牌市場的起點。

廣告 廣告

泰山低熱量飲食選擇，兼顧真實口感與營養密度（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從餐飲科到舒肥技術 打造泰山舒肥肉餐盒的起點



創辦人回憶，學生時期深入學習西餐體系，從中接觸舒肥與低溫烹調技術，也徹底改變了他對肉類料理的想像。「雞胸肉其實可以很多汁，甚至滑嫩到像雞腿，只是一般做法沒發揮它的潛力。」他補充道。這樣的體悟後來轉化為品牌主軸，也造就了餐盒研究室的招牌餐點泰山舒肥肉餐盒。



這款餐盒中的舒肥雞胸，以長時間低溫烹調保留肉汁，切開時可見雞胸的細緻纖維，咬下去柔嫩滑口，帶有淡淡香草與海鹽風味，不乾不柴、也不過鹹。另有去骨腿排版本，表皮微酥、肉質扎實飽滿，特別適合偏好油脂口感的消費者。這些兼顧營養密度與真實口感的設計，讓泰山高蛋白料理不再只是健身族的功能性選擇，也成為日常外食中少見的滿足感來源。

泰山手作便當推薦：《餐盒研究室》重新定義健康餐盒（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

健康不只是減少油鹽 而是回應泰山減脂料理需求



在品牌定位上，餐盒研究室並不將「健康飲食」簡化為少油少鹽的口號，而是從整體營養結構與實際飲食習慣出發，重新思考餐盒的設計。創辦人提到，不少顧客會主動詢問餐點的蛋白質含量與配菜搭配，顯示健身與控制體態的需求正快速增加。因此在產品規劃上，餐盒特別強調高蛋白主食與多樣原型蔬食的組合，回應日常泰山減脂料理的真實需求。



其中，像是椒麻辣味雞胸肉便當，以微辣口感刺激食慾，又不過度負擔，特別受到健身族歡迎；炙燒舒肥嫩肩牛餐盒則選用全瘦部位，肉質Q彈、油脂低，是高蛋白又飽足的低碳選擇；而舒肥雞胸肉餐盒則是菜單中熱銷的基礎款，調味簡約，凸顯舒肥雞胸的原味與柔嫩。這些設計，讓餐盒不僅符合營養目標，也帶來了豐富的味覺層次，成為不少人心中實用又可靠的泰山健身餐推薦。

泰山飲控餐推薦：選用豬肉全瘦部位，打造高蛋白、低脂肪美食（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從泰山上班族外帶美食到企業需求 健康餐走進日常



目前，餐盒研究室的服務對象已從一般個人客群擴展至公司行號與團體需求。除了日常的外帶訂餐，也提供泰山健康餐盒外送服務，涵蓋周邊辦公商圈與住宅區，並逐步承接來自企業、健身房、補教業等單位的新北企業團體餐盒預約訂單。



對許多在地上班族而言，這裡不僅是解決午餐的好去處，更已成為許多人心中的泰山上班族外帶美食固定選項。隨著訂單規模提升，品牌也持續優化出餐流程與備貨彈性，希望讓健康飲食不只是偶爾為之，而能真正融入每個人的日常節奏中。



認識《餐盒研究室》 提供減脂料理與企業餐盒服務的健康餐品牌



Q1：《餐盒研究室》的舒肥雞胸為何成為泰山健康餐盒代表？

A：我們採用長時間低溫烹調技術，保留雞胸肉原有肉汁與口感，減少油鹽依賴，是顧客常指定的高蛋白首選。



Q2：餐盒設計如何符合減脂與健身飲食需求？

A：設計原則為高蛋白＋低油＋多樣原型蔬食，特別符合減脂料理與控制熱量的需求，也受到健身族喜愛。



Q3：上班族與家庭日常用餐也適合嗎？

A：我們的便當清爽不油膩、份量充足，適合需要均衡飲食的上班族與長輩，是實用的泰山上班族外帶美食替代方案。



Q4：企業是否能預訂大量餐盒？

A：可預約安排，我們已配合多家在地企業，提供穩定的新北企業團體餐盒配送服務，並可依需求調整菜色內容。



《餐盒研究室》

官方FB：https://rink.cc/isgw6

官方IG：https://rink.cc/9ovyu

點餐系統：https://rink.cc/88vfk

【泰山店】

地址：新北市泰山區仁愛路100巷62號

連絡電話：02-2900-0828

Google地圖：https://rink.cc/dmcn5

【新莊幸福店】

地址：新北市新莊區中和街125巷14號

連絡電話：02-2992-0822

Google地圖：https://rink.cc/br6el

（最新資訊請以商家公告為準）