泰山區新北大道化身小溪！自來水管爆裂搶修

新北市泰山區新北大道五段今日下午變成小溪。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市泰山區新北大道五段與民生路口往新莊方向，今日下午施工時移不慎挖破自來水管，大量自來水瞬間溢出，道路變成小溪，用路人與民眾傻眼報警，警、消人員獲報趕赴現場協助交管與疏導，所幸未造成交通事故。

泰山區公所指出，水管爆裂後，經板新水廠人員到場關閉水源，已排除積淹水狀況，新北地政司指出，淹水起因為自來水公司修繕水管，在新北大道端放水減壓排水不及，造成新北大道路側部分淹水，塭仔圳工區協助將積水經由箱涵引進貴子坑溪，至下午1點50分左右淹水狀況已經解除。

除了泰山區外，鄰近的三重區包括五谷王北街、神農街、重新路五段等周邊路段都出現停水狀況，受影響範圍相當廣泛，讓當地商家措手不及。隨淹水狀況排除也已恢復供水。

