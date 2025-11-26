泰山告街口金科討「海角36億」！前董座詹景超參戰3大理由獨家曝光

前泰山董座曾鬧雙包，詹景超聲稱自己才是合法董事長。資料照。泰山提供。



龍邦公司2023年拿下老牌食品廠泰山經營權，詎料前董座詹景超竟在卸任前砸36億元買下街口金科4成股權，引發泰山和街口金科的訴訟捉對廝殺，泰山新團隊一審奪得勝訴，全案上訴二審纏鬥。原本隔山觀虎鬥的詹景超，本月中旬卻突然遞狀給高院表明「撤回訴訟」，他憑什麼認定自己才是泰山合法代理人？《太報》掌握他遞狀的3大關鍵理由，其矛頭顯然全對著現任董座劉偉龍而來。

詹景超認為，一、泰山起訴未經合法代理，二、他拒絕承認沒有代理權人劉偉龍做出的訴訟行為，三、他代表泰山撤回本案起訴。

詹家已退出泰山經營權。資料照。泰山提供

主張一、泰山起訴未經合法代理

理由1、泰山2023年5月31日股東會，未有效選任劉偉龍為代表人

詹景超任為，泰山在2023年5月31日股東會決議選任劉偉龍為董事，再選任為董事長，不過，（訴外人）景勛投資有限公司提起撤銷股東會決議之訴後，最高法院以113年度台上字1851號判決撤銷發回商業法院更一審，既然法院已經撤銷決議，有法律溯及效力，因此，劉偉龍不能當選董事及董事長，無權代理泰山提訴訟。

理由2、泰山於2024年5月28日股東會，也未選任劉偉龍為代表人

詹景超認為，泰山於2024年5月28日召開的股東會，是由「2023年5月31日選任的董事」組成的董事會召集股東常會，再全面改選董事，再選任劉偉龍擔任董事及董事長。不過，股東會必須由「有召集權之人」召集，否則會欠缺決議要件，做出的決議將不具法律效力。

他主張，最高法院既然已撤銷2023年5月31日的股東會決議，該次股東會選任的董事就沒有理由組成董事會，更無權召集2024年5月28日的股東會，因此，泰山股東會去年5月決議全面改選董事，根本沒有法律效力，劉偉龍不能當選董事及董事長，無權代理訴訟。

理由3、泰山起訴至今都未合法代理

詹景超主張，根據《公司法》第195條第2項前段規定：「董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。」他認為，泰山的董事，到現在為止，仍然沒有經過2023年5月31日、2024年5月28日股東會的有效改選，因此，原董事及董事長的職務依然存在。泰山董事長仍為詹景超，獨立董事仍為李明輝。

針對本案訴訟，泰山沒有經過公司內部合法意思決定程序，也沒有適格的董事長或董事合法代理訴訟，訴訟要件顯然不備。

前泰山董座詹景超的矛頭全對準現任董座劉偉龍。資料照。廖瑞祥攝

主張二、拒絕承認無代理權人劉偉龍之訴訟行為

詹景超認為，《民法》第170條第1項規定:「無代理權人以代理人之名義所為之法律行為，非經本人承認，對於本人不生效力。」詹景超認為，本件訴訟，目前由登記代表人劉偉龍擔任法定代理人，但他有「無權代理」的狀況。因此，泰山真正適格的董事長詹景超，依據上述規定，他拒絕承認劉偉龍做出的委任訴訟代理人、起訴等訴訟行為。

主張三、泰山撤回本件起訴

他主張，根據《民事訴訟法》第262條第1項規定：「原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。」針對本件訴訟，詹景超認為，自己才是真正適格的泰山代理人，他卻從未合理評估、討論、議定本件起訴必要性的過程。

依上述規定，以及最高法院63年台上字第356號判例，「不需要加蓋法人印文」的意旨，只要表明由「詹景超」代表泰山撤回訴訟即可。

街口金科創辦人胡亦嘉和泰山對簿公堂。資料照。廖瑞祥攝

