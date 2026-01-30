泰山國民運動中心2/2至2/8試營運 全館免費體驗





泰山國民運動中心將於2月2日起展開為期7日的全館免費試營運。新北市體育局表示，泰山運動中心改造最吸睛的亮點是全臺運動中心首創設置滑板場，讓滑板運動以專業安全且友善的方式進到運動中心場館。

泰山國民運動中心全館設施與團體課程免費體驗，試營運期間購買課程亦享85折優惠，歡迎市民朋友把握機會前來開箱，親自體驗升級後的運動魅力。更多課程、設施與活動資訊，請搜尋泰山國民運動中心官方網站及粉絲專頁查詢。

滑板運動近年在年輕族群與親子家庭間快速興起，透過專屬空間不僅能大幅降低練習風險，更能為區域注入具時代感的運動文化。這項設施的進駐，展現了運動中心接軌潮流、服務多元族群的企圖心，讓市民在日常生活中就能輕鬆接觸專業的滑板體驗。

泰山運動中心課程規劃全面重新調整，新導入空中瑜珈與器械皮拉提斯，搭配核心、肌力、銀髮友善與球類課程，精準滿足不同年齡層的運動需求。無論是希望提升核心穩定、增進柔軟度，或想體驗時下最流行的新興運動，民眾都能找到合適的選擇。透過軟硬體的整合，讓運動不僅是流汗鍛練，更成為一種質感生活的新風格。

多項硬體設施與空間同步升級，游泳池淋浴間重新調整隔間並導入節能熱泵系統，提供更穩定的舒適水溫；桌球室採用符合ITTF國際規範之高品質桌球檯；健身房擴大並全面汰換器材，搭配更完善之重量與有氧配置；全館照明改善、空調系統更新，停車場增設車牌辨識與充電樁，並重新劃設動線與格位。各項基礎設施皆以提升使用效率、舒適度與安全性為目標，整體運動體驗更流暢、更具品質。

體育局強調，透過本次整建，泰山國民運動中心已不僅是鄰里運動場館，更是兼具運動訓練、休閒體驗與親子同遊的複合式據點。期待吸引更多民眾走進場館，建立規律運動習慣，讓健康成為泰山最日常的城市風景。



