泰山往台北方向 公車增停靠站

行駛泰山地區的578與579公車路線，原為一段票制直達往返台北車站，將自3月4日起新增沿線停靠站，引發地方議論。（吳嘉億攝）

新北市泰山地區往返台北車站的一段票制578與579公車路線，將自3月4日起新增停靠站。消息在地方傳開後，有通勤族擔憂行車時間拉長、影響準點，恐失去原本「直達北車」的便利性；也有居民認為，增加停靠站有助提升上下車便利。新北市交通局表示，實際成效將待上路後與業者溝通檢討。

部分民眾反映，原本的公有市場站不僅無法保證能上車，加上泰林路上下班尖峰時段交通壅塞，對上班族與學生相當不便，固定時刻與站點的設計，本意是服務居民快速進城，新增停靠站位後，到站時間及能否順利上車都更難掌握，建議區分一般路線公車與快速直達公車，以符合不同通勤需求。

廣告 廣告

議員宋明宗服務處主任蔡佩呈表示，業者與市府研議後，決議沿線新增停靠站，供民眾上下車；雖然調整勢必影響原有搭乘習慣，但也多了站點選擇，後續將要求交通局評估實際狀況，將衝擊降到最低。

議員李宇翔則表示，經與業者協調後，規畫調整路線，讓公車沿途增設站牌，一路行駛至台北車站，由單一集合點轉為多點服務，提升整體運輸效能。

交通局運管科股長黃仲平表示，因應客運業者營運需求，電動公車充電場站由原五股成泰路調整至泰山區大科路，並同步申請路線延駛，相關計畫已於114年12月15日經審議委員會通過，並將於3月4日正式實施。

交通局表示，578線調整後路線既有站位不受影響，僅於延駛路段黎明公園站到泰山公有市場站新增8個停靠站，同時也將發車時刻提早，以利乘客搭乘，後續將依初期營運狀況進行滾動式檢討。