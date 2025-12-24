泰山摩鐵雙屍命案真相曝光 背後竟有「癡情男子漢」

新北市泰山某汽車旅館今傳出雙屍命案。翻攝畫面

新北市泰山區中港西路1家汽車旅館，今（24日）上午驚傳雙屍命案，28歲蔡姓男子及26歲蔣姓女子被發現在房內已無生命跡象，經送醫後確認死亡，警方初步排除外力介入，經調查後發現，蔣女疑似施用毒品暴斃，蔡男發現後竟然跟著輕生殉情。

據了解，2人昨日下午前往該汽車旅館投宿，原本預定今天上午要退房，但因櫃檯人員打電話通知皆無人接聽，遂前往房間查看，打開房門後發現，蔣女倒臥在床上，蔡男則在浴室內，2人均無生命跡象，旅館人員立即打電話報案，並將2人送醫，不過到院後確認死亡。

警方到場採證，在現場查獲K他命殘渣袋、毒咖啡包等毒品，現場並無打鬥痕跡，2人身上也沒有外傷或外力介入跡象，初步排除他殺，經深入調查發現，2人疑似在房內大開毒品性愛趴，但蔣女疑似施用毒品過量暴斃。

據悉，蔡男得知女友身亡後，疑因吸毒放大情緒，他先用女友手機傳訊息給女友閨蜜，向對方告知女友身亡消息，並表示自己「隨後跟上，不會讓她等太久」，接著就在浴室內輕生。警方後續已通知雙方家屬，後續將進行刑事相驗，已釐清2人確切死因。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



